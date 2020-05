Morgan Stanley : va lancer ses services de gestion de patrimoine au Canada pour compléter son offre de pointe en milieu de travail

Morgan Stanley a annoncé aujourd’hui son intention de lancer Morgan Stanley Wealth Management Canada, une offre complète de gestion de patrimoine qui viendra compléter les services administratifs de gestion de régime d’actionnariat Shareworks by Morgan Stanley, qu’elle propose aux cadres et employés résidant au Canada (sous réserve d’une approbation réglementaire). Morgan Stanley a choisi Canaccord Genuity comme opérateur de plateforme local pour appuyer le déploiement de cette nouvelle initiative.

En mai 2019, Morgan Stanley a acquis la société Solium Capital Inc., basée à Calgary et rebaptisée depuis Shareworks by Morgan Stanley, puis a créé la gamme de solutions financières Morgan Stanley at Work. Shareworks by Morgan Stanley est présent au Canada depuis 1999, au service de plus de 350 sociétés canadiennes, soit de plus de 70 % des sociétés cotées au TSX60. Sa clientèle compte plus de 275 000 participants canadiens à des régimes d’actionnariat, détenant plus de US17,5 milliards de dollars d’actifs.

« La création de Morgan Stanley Wealth Management Canada viendra ajouter des services de gestion de patrimoine à notre gamme complète de solutions financières en milieu de travail, » a déclaré Brian McDonald, directeur de Morgan Stanley at Work. « Ensemble, ces solutions contribueront à maintenir et à renforcer la compétitivité des entreprises canadiennes, en répondant à l’ensemble des besoins de leurs employés. »

La société Morgan Stanley est présente de longue date au Canada, avec une présence ininterrompue depuis les années 1960. Elle possède des bureaux à Toronto, Calgary, Vancouver et Montréal et emploie plus de 1500 Canadiens dans plusieurs secteurs, dont la vente et les opérations sur les titres institutionnels, les services de banque d’investissement, les marchés de capitaux, les opérations sur les marchandises et un centre technologique. « La principale plateforme de gestion de patrimoine de Morgan Stanley aux États-Unis gère plus de US2400 milliards de dollars d’actifs et est appuyée par plus de 15 000 conseillers financiers. Nous sommes ravis d’étendre notre présence dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada grâce à notre solution adaptée au marché canadien, » a déclaré Laura Adams, responsable de la distribution institutionnelle au Canada et de Morgan Stanley Wealth Management Canada.

L’offre Wealth Management de Morgan Stanley au Canada comprendra un service complet par des Conseillers en planification financière, des Conseillers en planification financière virtuels, une solution d’investissement autogérée à prix réduit ainsi que la gestion des investissements en ligne. Greg Gatesman, co-directeur d’International Wealth Management chez Morgan Stanley a déclaré: « Nous sommes heureux que Canaccord Genuity soit notre plateforme partenaire, nous permettant d’offrir une suite de solutions de compensation, de garde et de gestion du patrimoine. » Stuart Raftus, président de la gestion de patrimoine chez Canaccord Genuity au Canada, a ajouté: « Nous sommes heureux de fournir à Morgan Stanley un certain nombre de solutions personnalisées pour soutenir cette nouvelle initiative. Cela témoigne de l’étendue et de l’ampleur des capacités de Canaccord Genuity. »

Morgan Stanley (NYSE:MS) est l’une des principales sociétés mondiales de services financiers. Elle propose des services de banque d’investissement, de valeurs mobilières, de gestion des investissements et de gestion de patrimoine. Avec des bureaux dans plus de 41 pays, les employés de la société sont au service de clients du monde entier, notamment d’entreprises, de gouvernements, d’institutions et de particuliers. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley, veuillez visiter le site www.morganstanley.com.

Canaccord Genuity Group Inc. (TSX:CF) est une grande société de services financiers indépendante, offrant une gamme complète de services et exerçant ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières: la gestion de patrimoine et les marchés de capitaux. Depuis sa création en 1950, la société a été poussée par un engagement inébranlable visant à établir des relations durables avec ses clients. Elle y parvient en créant de la valeur pour ses clients (particuliers, institutions ou entreprises) grâce à des solutions d’investissement complètes, des services de courtage et des services de banque d’investissement. La société dispose de bureaux de gestion de patrimoine au Canada, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey, à l’île de Man et en Australie. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés de capitaux, est présente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200520005119/fr/