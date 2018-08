Mosaic : deuxième trimestre supérieur au consensus

07/08/2018 | 12:33

Le groupe américain Mosaic a fait état lundi d'un résultat net de 68 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'année 2018, avec un EBITDA ajusté, en hausse, de 461 millions.



Concernant le bénéfice par action, il s'est établi à 40 cents pendant le trimestre (en hausse par rapport à l'année précédente et le premier trimestre 2018), soit 3 cents de plus que ce qu'attendaient les analystes.



Le producteur américain de fertilisants annonce par ailleurs anticiper un EBITDA compris entre 1,8 et 1,9 milliard de dollars pour l'exercice 2018, en hausse donc par rapport à la précédente estimation (1,7 - 1,9 milliard). Le BPA annuel est attendu entre 1,45 et 1,80 dollar, contre une fourchette de 1,20 et 1,60 dollar jusqu'à présent.





