Motorola Solutions : consensus battu au 2e trimestre

Motorola Solutions a dévoilé jeudi soir un BPA en croissance de 12% à 1,18 dollar au titre du deuxième trimestre, et de 16% à 1,69 dollar en données ajustées (non GAAP), soit neuf cents de plus que le consensus du marché.



L'équipementier télécoms a vu sa marge opérationnelle ajustée s'accroitre de 2,4 points à 23,9%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 1,86 milliard de dollars, croissance tirée par les services et logiciels (+9%).



'Ces chiffres, combinés à un carnet de commandes record (+16% à 10,9 milliards de dollars à fin juin) nous placent en bonne position pour une croissance continue au second semestre et au-delà', juge le PDG Greg Brown.



