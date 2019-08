Motorola : en hausse, un analyste en soutien

21/08/2019 | 17:09

Le titre Motorola s'affiche en hausse de +1,3% ce mercredi, porté notamment par l'analyste Jefferies qui a confirmé sa recommandation “achat” sur le titre, après avoir passé quelques jours à la conférence APCO, dédiée aux technologies du secteur des télécommunications.



“Nous pensons que nous en sommes encore à la première étape en matière d'intégration de la vidéo avec les forces de l'ordre et les centres d'appel du 911. Les caméras de surveillance et la possibilité de créer des alertes présentent un intérêt croissant pour MSI”, note le broker.



Jefferies a ainsi revu son objectif de cours sur le titre, passant à 200 dollars.



