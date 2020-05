Motorola : consensus battu au 1er trimestre

08/05/2020 | 10:55

Motorola Solutions a dévoilé jeudi soir un BPA en croissance de 16% à 1,49 dollar au titre du premier trimestre 2020, dépassant de plus de 20 cents le consensus du marché, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de deux points à 21%.



L'équipementier télécoms a vu son chiffre d'affaires se maintenir stable à 1,65 milliard de dollars, la baisse de 7% dans le segment produits et intégration de systèmes ayant été compensée par une croissance de 13% dans le segment services et logiciels.



Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, Motorola indique retirer ses objectifs pour l'ensemble de 2020. Pour le trimestre en cours, il anticipe un BPA ajusté entre 1,18 et 1,27 dollar, pour des revenus en baisse de 17 à 14%.



