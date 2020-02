Motorola : consensus battu au 4e trimestre

07/02/2020 | 10:50

Motorola Solutions a dévoilé jeudi soir un BPA en baisse de 43% à 1,39 dollar au titre du dernier trimestre 2019, mais en croissance de 12% à 2,94 dollars en données ajustées (non GAAP), soit 15 cents de plus que le consensus du marché.



L'équipementier télécoms a vu sa marge opérationnelle ajustée s'accroitre de 0,9 point à 29,7%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 2,38 milliards de dollars, son carnet de commandes progressant de 6% pour atteindre un record à 11,3 milliards.



Affichant ainsi un BPA ajusté en hausse de 11% à 7,96 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, Motorola Solutions vise une fourchette cible allant de 8,65 à 8,80 dollars pour des revenus en progression de l'ordre de 4% en 2020.



