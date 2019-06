MOULINVEST : enregistre des résultats semestriels en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Moulinvest a affiché, au titre de son premier semestre 2019, un résultat net en repli de 52% à 1,168 million d’euro. Le résultat d’exploitation est en baisse de 30,7% à 2,407 millions et l’Ebitda recule de 12,2% à 5,326 millions d’euros. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 30,743 millions d’euros, en repli de 1,9%. Dans le détail, l'activité du pôle Bois Construction affiche une croissance de 1,3% malgré le fort ralentissement de l'activité de conduite et réalisation de chantiers de bâtiments bois.Cette amélioration est liée principalement à l'effet prix favorable issu de la montée en gamme progressive des produits sciés.Quant au chiffre d'affaires du pôle Bois Energie, il baisse de 3,5% à période comparable en dépit d'une hausse tarifaire et d'une hausse de 7,4% de sa production de granulés. La contraction des ventes s'explique, selon le groupe, par des niveaux de stocks trop faibles à l'ouverture de la saison et dans une certaine mesure par un effet de décalage des ventes de granulés sur le second semestre.Par ailleurs, l'activité du pôle Imprégnation affiche un recul marqué de ses ventes de poteaux de ligne (-12,6%) qui s'explique là aussi par un décalage des livraisons auprès d'un client historique. Les ventes de produits d'aménagement extérieurs Décovert progressent en revanche de 7,6%, favorisées par le dynamisme des marchés d'arboriculture."Le groupe mobilise l'ensemble de ses forces vives à la réalisation du projet industriel Horizon 2020", a commenté le groupe."L'endettement et les investissements du groupe vont ainsi s'accroître progressivement pour atteindre un point haut au cours du second semestre conformément aux prévisions", a-t-il ajouté.Sur le plan commercial, Moulinvest indique que le marché du granulé reste bien orienté avec une demande forte et des prix qui se maintiennent. Les ventes de produits d'aménagement Décovert se développent au second semestre qui correspond à la saison haute.