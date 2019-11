MOULINVEST : le chiffre d'affaires annuel en hausse de 4,4%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Moulinvest a dégagé un chiffre d’affaires consolidé du groupe de 64 millions d’euros au titre de l’exercice 2018/2019 contre 61,3 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires réalisé à l’export représente 12,9% du chiffre d’affaires total. Dans le détail, L'activité Bois Construction (39,4% du chiffre d’affaires) connaît un léger recul (-1,8%), principalement lié à une diminution des ventes de bâtiments agricoles. Les activités du pôle Bois Energie représentent 26,8% du chiffre d'affaires consolidé 2019, en augmentation de 7,9%Le second semestre a permis de rattraper le décalage avec une augmentation du tonnage vendu de près de 20% à période comparable et des prix stables.Le pôle Imprégnation (30,6% du CA) bénéficie du développement des ventes de poteaux utilisés pour l'implantation des réseaux de fibre optique et des opérations réalisées sur ses marchés télécom export au second semestre."Le groupe Moulinvest vient d'annoncer le bouclage de l'installation de sa nouvelle ligne de profilage mi-novembre dans le cadre de son ambitieux plan d'investissement Horizon 2020. Cette nouvelle chaîne de production devrait permettre à terme de doubler la capacité de production et disposer des moyens technologiques pour conforter sa position à l'international", a commenté le groupe.