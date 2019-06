Moulinvest : CP Résultats consolidés semestriels MOULINVEST 2019

Le chiffre d'affaires du pôle Bois Energie affiche pour sa part un recul de 3,5% à période comparable en dépit d'une hausse tarifaire et d'une hausse de 7,4% de sa production de granulés (une 3èmepresse a été mise en service en septembre 2018 qui donnera sa pleine mesure sur l'exercice 2020). La contraction des ventes s'explique par des niveaux de stocks trop faibles à l'ouverture de la saison et dans une certaine mesure par un effet de décalage des ventes de granulés sur le 2ndsemestre.

L'activité du pôle Bois Construction affiche une croissance de 1,3% malgré le fort ralentissement de l'activité de conduite et réalisation de chantiers de bâtiments bois. Cette amélioration est liée principalement à l'effet prix favorable issu de la montée en gamme progressive des produits sciés.

MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois annonce la publication de ses résultats semestriels consolidés (période du 1erseptembre 2018 au 28 février 2019).

(*) Données financières auditées (**) Données financières non- auditées

Dont conduite et réalisation chantiers

Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, le ratio dette nette / capitaux propres est de 1,23 (vs. 1,15 au 31 août 2018). Le ratio de levier (Dette Nette/EBITDA) est de 3,84 (3,17 au 31 août 2018).

Au 28 février 2019, la trésorerie nette de découvert représente 0,8 million d'euros (4,8 millions d'euros au 31 août 2018) et les dettes financières auprès des établissements de crédit atteignent 35,4 millions d'euros (contre 35,1 millions d'euros au 31 août 2018). Précisons en outre que le contrat d'affacturage mis en place sur la filiale Scierie Moulin présente une situation nette financée de 2,2 millions d'euros au 28 février 2019 (1,5 million d'euros au 31 août 2018).

L'augmentation des charges d'amortissement et provisions de 242 K€ se traduisent par la baisse du résultat d'exploitation qui s'établit à 2,4 millions d'euros contre 3,5 millions d'euros au 1ersemestre de l'exercice 2017- 2018 représentant un taux de marge opérationnelle de 7,8% du chiffre d'affaires (contre 11,1% en n-1).

L'EBITDA consolidé s'établit à 5,3 millions d'euros (-12,2% vs. EBITDA S1 2018).

Les autres achats et charges externes du Groupe représentent 6,0 millions d'euros soit 19,5% du chiffre d'affaires contre 17,5 % au 1er semestre 2017-2018. Cette évolution s'explique par la hausse de certaines charges de structure telles que l'énergie, les frais locatifs et d'entretien dans un contexte de stabilisation du niveau d'activité.

L'activité scierie a connu une hausse modeste des prix de vente, combinée à une matière première plus chère, notamment du fait de la nature des approvisionnements. Ce recul a cependant été compensée par la hausse des prix de vente sur l'activité de granulation.

Les comptes semestriels au 28 février 2019 sont disponibles en ligne sur le site d'Euronext Growth et consultables sur le site http://www.moulinvest.com/ le 10 juin 2019 après bourse.

Sur le plan commercial, le marché du granulé reste bien orienté avec une demande forte et des prix qui se maintiennent. Les ventes de produits d'aménagement Décovert se développent au 2ndsemestre qui correspond à la saison haute.

Le groupe mobilise l'ensemble de ses forces vives à la réalisation du projet industriel Horizon 2020. Les travaux avancent conformément au calendrier prévu pour une mise en service à l'automne 2019. L'endettement et les investissements du groupe vont ainsi s'accroître progressivement pour atteindre un point haut au cours du 2ndsemestre conformément aux prévisions.

L'émission de nouveaux emprunts représente 2 millions d'euros (hors constatation des nouveaux engagements de crédit-bail pour 1,3 million d'euros) et les remboursements se sont élevés à 3 millions d'euros. La trésorerie nette du Groupe ressort à 0,8 million d'euros au 28 février 2019.

0,7 million d'euros pour un ensemble d'équipements associés au convoyage de la matière première et à la mise en place d'une nouvelle chaudière biomasse ;

A propos de Moulinvest :

Fondée en 1916, MOULINVEST se positionne en tant qu'acteur intégré de la filière bois. Le Groupe, au travers de ses filiales Scierie Moulin, Moulin Bois Energie, France Bois Imprégnés et Scierie de Sainte Agathe a réalisé un chiffre d'affaires de 61,3 M€ au titre de l'exercice 2017-2018. MOULINVEST, en combinant maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise des réseaux commerciaux, est sur les rangs pour figurer parmi les trois premiers acteurs industriels français sur le marché durablement porteur de l'éco-construction pour atteindre les objectifs de rendements thermiques type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison passive » préconisés par le Grenelle de l'Environnement.

Le Groupe MOULINVEST bénéficie également d'une expertise reconnue en matière d'imprégnation en autoclave des bois en vue de leur assurer une très grande durabilité dans des conditions d'utilisation difficiles. Cette compétence permet au Groupe d'occuper une place de référence sur le marché de l'imprégnation et la fabrication de poteaux bois destinés aux marchés de l'électrification et des télécommunications. MOULINVEST commercialise également une large gamme de mobilier de jardin et de produits d'aménagement extérieurs sous la marque DECOVERT (lames de terrasses, poteaux, traverses…).

MOULINVEST a également engagé une stratégie offensive afin de valoriser les connexes de bois issus de l'activité de découpe du bois en exploitant un nouveau site industriel dédié à la production d'électricité à partir de la biomasse (cogénération) et la fabrication de granulés de bois destinés au chauffage individuel et collectif. MOULINVEST a été sélectionné en janvier 2010 par la Commission de Régulation de l'Energie pour la création d'une unité de production et de revente d'électricité qui devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans.

Grâce à cette offre de services élargie, le Groupe MOULINVEST est présent sur tous les métiers du bois à forte valeur ajoutée, ce positionnement unique en France lui permet d'accéder à un portefeuille clients constitué d'institutionnels et de grandes enseignes de la distribution tout en optimisant la sécurisation des conditions d'achats grâce à la mise en place d'une politique de gestion centralisée.

www.moulinvest.com

