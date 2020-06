Moulinvest : CP Résultats consolidés semestriels MOULINVEST 2020

Communiqué de presse Paris, le 10 juin 2020 Résultats du 1ersemestre clos le 29 février 2020 MOULINVEST Progression des résultats semestriels portés par les activités Energie et Imprégnation durant la phase de lancement de la nouvelle unité de production Chiffre d'affaires consolidé : 32,6 M€ (+6,0%) o EBITDA à 7,0 M€ (+31,5%)

o Résultat d'exploitation à 3,7 M€ (+55,4%) MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois annonce la publication de ses résultats semestriels consolidés (période du 1erseptembre 2019 au 29 février 2020). Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 32,6 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2019/2020, contre 30,7 millions d'euros sur l'exercice précédent, en progression de 6,0%. L'activité du pôle Bois Construction affiche un recul de 6,8% à 11,9 millions d'euros. Le marché du sciage résineux en Europe marque un pallier fin 2019 après plusieurs phases de croissance successives dans un contexte de volatilité des prix affectés par la crise sanitaire du scolyte* en Europe. La montée en charge du nouvel outil de production s'étant progressivement réalisée au cours du 1ersemestre après le démarrage opéré mi-novembre dernier, le groupe n'a pas pu pleinement bénéficier du levier industriel attendu pour lui permettre de se développer et d'accroître ses parts de marchés à l'international. L'activité Bois Energie connaît toutefois une nouvelle phase de progression sur le segment des ventes de granulés de bois (+18,7%) soutenue par une bonne dynamique commerciale et l'augmentation progressive de la production associée à la montée en régime de la nouvelle unité de sciage. L'activité Imprégnation connaît une croissance significative de ses ventes de Poteaux (+14,3%) mais également des produits d'aménagements extérieurs Décovert (+21,1%) avec une présaison plus active qu'au cours des exercices précédents. (*) Scolyte : insecte xylophage sévissant en Europe sur les peuplements d'épicéas des forêts de plaine. 1

Chiffre d'affaires consolidé 29.02.2020 28.02.2019 Var % 31/08/2019* en milliers d'euros (6 mois)** (6 mois)** Sem. Activité Bois Construction 11 864 12 724 -6,8% 25 205 Dont activité de scierie 11 093 12 074 -8,1% 24 004 Dont conduite et réalisation chantiers 770 650 +18,5% 1 201 Activité Bois Energie 10 150 8 845 +14,8% 17 129 - Cogénération 2 291 2 224 +3,0% 4 461 - Granulation 7 859 6 621 +18,7% 12 668 Activité Imprégnation 9 443 8 029 +17,6% 19 613 - Poteaux 4 683 4 097 +14,3% 9 094 - Décovert 4 759 3 932 +21,1% 10 519 Autres activités 1 128 1 146 -1,6% 2 071 Dont production de bois à palette 992 1 081 -8,2% 2 021 Total 32 584 30 743 +6,0% 64 017 (*) Données financières auditées (**) Données financières non-auditées Performance opérationnelle : En milliers d'euros 29.02.2020 28.02.2019 Var % 31/08/2019* (6 mois)** (6 mois)** sem. Chiffre d'affaires 32 584 30 743 +6,0% 64 017 Marge brute 19 040 16 501 +15,4% 34 119 EBITDA 7 003 5 326 +31,5% 11 330 Dont Autres achats & charges externes -6 837 -5 981 +14,3% -12 552 Dont Masse salariale -4 761 -4 730 +0,7% -9 432 Résultat d'exploitation 3 741 2 407 +55,4% 5 395 Dont Amortissements & provisions -3 337 -2 900 +15,1% -6 083 Marge opérationnelle (% CA) 11,5% 7,8% 8,4% Résultat financier -824 -940 -12,3% -1 536 Résultat exceptionnel 892 263 x3,4 543 Résultat net Groupe Moulinvest 2 654 1 168 x2,3 3 191 Marge brute d'autofinancement 5 235 3 877 +35,0% 9 082 (*) Données financières auditées (**) Données financières non- auditées 2

Progression de la rentabilité d'exploitation La marge brute s'établit à 19,0 millions d'euros en progression de 15,4% à période comparable. En dépit de la volatilité sur les prix de vente des sciages induite par les déstockages de bois en provenance d'Europe de l'Est, plus largement affectée par la crise sanitaire du scolyte, le groupe connait une amélioration de sa rentabilité d'exploitation. L'optimisation des processus de production, la montée en régime et la forte demande sur les segments d'activité Bois Energie et Imprégnation contribuent à cette amélioration. La part de la masse salariale représente 14,6% du chiffre d'affaires en légère diminution par rapport au 1ersemestre de l'exercice précédent (15,4%). Les autres achats et charges externes du Groupe représentent 6,8 millions d'euros soit 21% du chiffre d'affaires contre 19,5% au 1ersemestre 2018-2019. L'évolution de certaines charges de fonctionnement telles que l'énergie, les frais locatifs et d'entretien est associée à l'implantation de la nouvelle usine. L'EBITDA consolidé s'établit à 7,0 millions d'euros (+31,5% vs. EBITDA S1 2019). Le résultat d'exploitation progresse à 3,7 millions d'euros contre 2,4 millions d'euros au 1ersemestre de l'exercice 2018-2019 représentant un taux de marge opérationnelle de 11,5% du chiffre d'affaires (contre 7,8% en n-1) en dépit de l'augmentation des charges d'amortissement et provisions de 0,4 million d'euros à période comparable. Les charges financières affichent une légère diminution à 0,8 million d'euros (0,9 million d'euros sur S1 2019). Le résultat net consolidé ressort ainsi à 2,7 millions d'euros au 29 février 2020 contre 1,2 million d'euros au 28 février 2019. Structure financière Le Groupe dispose au 29 février 2020 de 34,5 millions d'euros de capitaux propres contre 31,9 millions d'euros au 31 août 2019. Au 29 février 2020, la trésorerie nette de découvert représente 4,6 millions d'euros (3,0 millions d'euros au 31 août 2019) et les dettes financières atteignent 47,2 millions d'euros (contre 42,6 millions d'euros au 31 août 2019) l'intégralité des financements seniors ayant été débloquée. Précisons en outre que le contrat d'affacturage mis en place sur la filiale Scierie Moulin présente une situation nette financée de 1,1 million d'euros au 29 février 2020 (1,5 million d'euros au 31 août 2019). Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, le ratio dette nette / capitaux propres est de 1,31 (vs. 1,33 au 31 août 2019). Le ratio de levier glissant (Dette Nette/EBITDA 12 mois glissants) est de 3,47 (3,74 au 31 août 2019). Flux de trésorerie consolidés Le Groupe a dégagé au cours du semestre écoulé un flux de trésorerie d'exploitation de 3,5 millions d'euros contre 0,3 million d'euros au 1ersemestre 2019. Le besoin en fonds de roulement augmente de 1,7 million d'euros sur la période en lien avec la capitalisation d'un volume de stock de matières premières destiné à répondre aux besoins de la nouvelle ligne, et l'intensification de l'activité de production en présaison chez Décovert. Les flux de trésorerie liés aux investissements représentent -3,4 millions d'euros. Ils correspondent principalement à la réalisation des derniers investissements industriels du projet HORIZON 2020 ainsi qu'à une opération de lease-back sur le convoyeur de matière implanté à Dunières pour 2,4 millions d'euros. L'émission de nouveaux emprunts représente 5,4 millions d'euros (hors constatation des nouveaux engagements de crédit-bail pour 3,0 millions d'euros) et les remboursements se sont élevés à 3,9 millions d'euros. La trésorerie nette du Groupe ressort à 4,6 millions d'euros au 29 février 2020. 3

En milliers d'euros 29/02/2020** 28/02/2019** 31/08/2019* (6 mois) (6 mois) (12 mois) Marge brute d'autofinancement 5 235 3 877 9 082 Variation du Besoin en fonds de - 1 700 - 3 586 - 16 roulement Trésorerie générée par l'activité 3 535 291 9 066 Acquisition d'immobilisations - 5 810 - 4 023 - 17 353 Cessions d'immobilisations 2 432 312 429 Incidence des variations de périmètre 0 343 0 Flux de trésorerie lié aux - 3 378 - 3 368 - 16 925 investissements Augmentation de capital - 48 - 84 - 92 Emission d'emprunts 5 377 2 040 12 130 Remboursement d'emprunts - 3 879 - 2 953 - 6 026 Flux de trésorerie lié au financement 1 450 - 997 6 013 Variation de la trésorerie 1 607 - 4 074 - 1 846 Trésorerie d'ouverture 2 988 4 834 4 834 Trésorerie de clôture 4 595 760 2 988 (*) Données financières auditées (**) Données financières non- auditées Perspectives - Impact de la crise sanitaire COVID-19 Les nouvelles installations de production ont été implantées avec succès sur le site de Dunières. La nouvelle ligne de profilage, mise en service en novembre 2019, affiche désormais des performances industrielles croissantes et prometteuses. Rappelons que les volumes de production délivrés ainsi que les gains de productivité doivent permettre au groupe Moulinvest de se positionner avec une offre qualitative et compétitive sur les marchés internationaux. Avec l'installation de cette ligne, Moulinvest dispose désormais de l'outil de première transformation qui permettra d'apporter toute la matière première nécessaire à l'utilisation optimale des trois presses à granulés et de la nouvelle chaudière chez Moulin Bois Energie. Cette nouvelle chaîne de production devrait permettre à terme de doubler la capacité de production et disposer des moyens technologiques pour conforter sa position à l'international. Face à la survenance de la crise sanitaire du COVID-19 ressentie à partir de mars 2020, le groupe a rapidement pris des mesures conservatoires destinées à assurer, en premier lieu la sécurité des personnels de l'entreprise, puis en tenant compte des contraintes opérationnelles, une continuité de service sur l'ensemble de ses activités. En dépit de ces mesures, la crise a pénalisé la production en mars et en avril 2020 malgré un redémarrage relativement rapide, ainsi que les volumes de ventes réalisés auprès des partenaires commerciaux négociants et distributeurs contraints de fermer leurs portes à l'occasion du confinement. Les ventes de produits sciés et de granulés de bois, historiquement commercialisés auprès de partenaires italiens en basse saison, ont été les plus affectées. En date de publication du présent communiqué, le flux d'activité avec ces partenaires reprend progressivement des niveaux comparables avec 2019 mais en-deçà des niveaux budgétés. Au sein du pôle Energie, l'activité de vente d'électricité par cogénération s'est maintenue à un niveau normatif, et au sein du pôle Imprégnation, la commercialisation des poteaux télécoms a également bien résisté. Au global, l'activité est en recul de 20 à 25% sur la période mi-mars à fin avril. Cette évolution de l'activité conjuguée aux surcoûts liés à la crise sanitaire encore difficiles à évaluer précisément (mesures de précaution, fermeture partielle…) limitent la visibilité à court terme. 4

Compte tenu de l'ampleur inédite de la crise et de l'absence de visibilité sur les conséquences économiques mondiales qu'elle induira, le groupe adopte un positionnement prudent axé sur l'optimisation des moyens de production, la maîtrise des coûts et le maintien d'une diversification de ses activités, gage de résilience économique. La crise sanitaire a été l'occasion de revoir en profondeur l'organisation du travail sur la nouvelle ligne de production et d'optimiser la productivité, mais également de rationaliser encore davantage la gestion des approvisionnements en matière première en forêt. Au-delà du recours ciblé à l'activité partielle pour lequel le groupe a pu bénéficier des mesures gouvernementales, le groupe a demandé et obtenu selon des modalités variables un décalage de 6 mois de l'ensemble des engagements financiers significatifs au titre des contrats d'emprunt et de crédit-bail. Le poolbancaire a notamment accordé un décalage des échéances en capital sur les tranches A, C et D de la dette senior de 6 mois, qui viendront majorer les échéances prévues à horizon mai 2025. Cette approche prudentielle, combinée aux lignes court terme disponibles dont bénéficie le groupe, doivent permettre d'assurer avec la reprise des activités une stabilité financière. MOULINVEST n'a, à date, pas sollicité le concours d'établissements bancaires dans le cadre du dispositif Prêt Garanti par l'Etat (PGE), dispositif actionnable jusqu'à fin décembre 2020. La situation sera bien entendu régulièrement réévaluée en fonction des perspectives d'activité qui se dessineront dans les semaines à venir. Informations complémentaires : Publication des comptes consolidés semestriels MOULINVEST : Les comptes semestriels au 29 février 2020 sont disponibles en ligne sur le site d'Euronext Growth et consultables sur le site http://www.moulinvest.com/le 10 juin 2020 après bourse. A propos de Moulinvest : Fondée en 1916, MOULINVEST se positionne en tant qu'acteur intégré de la filière bois. Le Groupe, au travers de ses filiales Scierie Moulin, Moulin Bois Energie, France Bois Imprégnés et Scierie de Sainte Agathe a réalisé un chiffre d'affaires de 64 M€ au titre de l'exercice 2018-2019. MOULINVEST, en combinant maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise des réseaux commerciaux, est sur les rangs pour figurer parmi les trois premiers acteurs industriels français sur le marché durablement porteur de l'éco-construction pour atteindre les objectifs de rendements thermiques type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison passive » préconisés par le Grenelle de l'Environnement. Le Groupe MOULINVEST bénéficie également d'une expertise reconnue en matière d'imprégnation en autoclave des bois en vue de leur assurer une très grande durabilité dans des conditions d'utilisation difficiles. Cette compétence permet au Groupe d'occuper une place de référence sur le marché de l'imprégnation et la fabrication de poteaux bois destinés aux marchés de l'électrification et des télécommunications. MOULINVEST commercialise également une large gamme de mobilier de jardin et de produits d'aménagement extérieurs sous la marque DECOVERT (lames de terrasses, poteaux, traverses…). MOULINVEST a également engagé une stratégie offensive afin de valoriser les connexes de bois issus de l'activité de découpe du bois en exploitant un nouveau site industriel dédié à la production d'électricité à partir de la biomasse (cogénération) et la fabrication de granulés de bois destinés au chauffage individuel et collectif. MOULINVEST a été sélectionné en janvier 2010 par la Commission de Régulation de l'Energie pour la création d'une unité de production et de revente d'électricité qui devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans. Grâce à cette offre de services élargie, le Groupe MOULINVEST est présent sur tous les métiers du bois à forte valeur ajoutée, ce positionnement unique en France lui permet d'accéder à un portefeuille clients constitué d'institutionnels et de grandes enseignes de la distribution tout en optimisant la sécurisation des conditions d'achats grâce à la mise en place d'une politique de gestion centralisée. 5

