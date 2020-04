Mowi ASA : Un support long terme à exploiter 06/04/2020 | 08:49 achat En cours

Cours d'entrée : 165NOK | Objectif : 186.9NOK | Stop : 149.9NOK | Potentiel : 13.27% Le titre Mowi ASA présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 156.95 NOK ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 186.9 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 156.95 NOK en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 155.75 NOK, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Points faibles Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous la résistance des 190 NOK, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Préparation et conditionnement de produits de mer Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MOWI ASA -27.67% 7 883 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 0.00% 4 954 SALMAR ASA -18.61% 3 769 LERØY SEAFOOD GROUP -13.38% 2 926 THAI UNION GROUP 0.00% 2 013 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA -17.16% 1 433 NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. 1.95% 1 382 VINH HOAN CORPORATION 3.29% 158 TIPIAK -2.26% 62 -

Données financières (NOK) CA 2020 47 585 M EBIT 2020 7 745 M Résultat net 2020 5 779 M Dette 2020 18 737 M Rendement 2020 6,23% PER 2020 14,3x PER 2021 11,3x VE / CA2020 2,14x VE / CA2021 2,00x Capitalisation 83 022 M Prochain événement sur MOWI ASA 13/05/20 Q1 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 187,20 NOK Dernier Cours de Cloture 160,55 NOK Ecart / Objectif Haut 37,0% Ecart / Objectif Moyen 16,6% Ecart / Objectif Bas -12,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ivan Olle Vindheim Chief Executive Officer Ole-Eirik Lerøy Chairman Kristian Ellingsen Chief Financial Officer Øyvind Oaland Global Director-Research & Development Cecilie Astrup Fredriksen Independent Director