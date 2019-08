Mr Bricolage : Rapport financier semestriel 2019 0 07/08/2019 | 12:10 Envoyer par e-mail :

Mr BRICOLAGE Société Anonyme au capital de 33 240 816 € Siège social : 1 rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 348 033 473 RCS ORLEANS RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Semestre clos le 30 juin 2019 Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2019 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF. Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.mr- bricolage.com. SOMMAIRE Attestation du responsable II. Rapport semestriel d'activité III. Comptes résumés du semestre écoulé présentés sous forme consolidée IV. Rapport des commissaires aux comptes I. ATTESTATION DU RESPONSABLE J'atteste à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés semestriels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente une image fidèle de l'évolution des affaires et des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes consolidés résumés semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le 2 août 2019 Christophe MISTOU Directeur Général II. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE La société Mr Bricolage, centrale d'animation et de services des réseaux Mr.Bricolage, Les Briconautes et affiliés (via sa filiale Le Club), regroupant, au 30 juin 2019 : 376 magasins sous enseigne « Mr.Bricolage », dont 47 détenus en propre,

103 magasins sous enseigne « Les Briconautes », dont 1 détenu en propre,

302 magasins affiliés. présente ses comptes semestriels consolidés conformément aux normes IFRS applicables telles qu'adoptées par l'Union Européenne et établis en conformité avec les dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Le Groupe a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net part du Groupe de -8,7 millions d'euros contre 0,2 million d'euros au premier semestre 2018, avec un chiffre d'affaires en baisse de 3 % sur la même période. Contexte d'arrêté des comptes intermédiaires et continuité d'exploitation Le 13 décembre 2018, le Groupe a annoncé l'accélération de la mise en œuvre du plan Rebond initié fin 2016 prévoyant son recentrage sur l'activité Services Aux Réseaux et la cession de l'intégralité du parc de magasins intégrés. Dans ce cadre, le Groupe a déprécié fortement au 31 décembre 2018 les actifs liés à l'activité Commerces en tenant compte des performances commerciales et économiques actuelles et des perspectives de cession de ces actifs. Les flux d'exploitation se sont révélés insuffisants pour faire face au service de la dette financière sur l'exercice 2018, et il en est de même sur l'exercice 2019. Depuis le 30 juin 2018, Mr Bricolage ne respecte pas ses ratios financiers, ce qui permet aux partenaires financiers de rendre cette dette exigible. Les discussions, engagées par le Groupe en 2018 avec ses partenaires financiers, se sont poursuivies au cours du 1er semestre 2019 et ont permis d'aboutir à un accord en date du 2 août 2019. Cet accord, concernant l'aménagement du contrat de crédit conclu en décembre 2017, va permettre la bonne exécution du plan stratégique Rebond, clé du regain de compétitivité du Groupe et de ses enseignes. Sur la base des estimations dont il dispose, et en particulier le très bon déroulement du plan de cession et de l'accord en date du 2 août 2019 avec l'ensemble des partenaires bancaires, le Conseil d'Administration considère que la société sera en mesure de faire face à ses besoins de financement au cours des 12 mois à venir. En conséquence, le Conseil d'Administration a estimé que la convention comptable de continuité d'exploitation n'est pas remise en cause pour l'arrêté des comptes au 30 juin 2019. Evénements importants survenus au cours du 1ersemestre 2019 Au cours du 1er semestre 2019, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre du plan stratégique Rebond lancé fin 2016. Les principaux faits marquants concernant le plan pour la période sont les suivants : 16 magasins intégrés ont été cédés sur le 1er semestre 2019 : 15 à des adhérents-entrepreneurs et 1 magasin à un entrepreneur extérieur au Groupe. Par ailleurs, un magasin, dont la cession à un entrepreneur extérieur est intervenue début juillet, a été fermé au public à la fin du mois de juin. Conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, le Groupe a reclassé le résultat de ces magasins sur une ligne distincte du compte de résultat. Le résultat, les actifs et les passifs de 37 autres magasins dont la vente est jugée hautement probable à la date de clôture et les actifs immobiliers associés détenus par 6 filiales ont également fait l'objet d'un reclassement sur les lignes prévues à cet effet. La note 18 « Actifs destinés être cédés » détaille l'ensemble des reclassements opérés par le Groupe.

le nouveau concept est déployé dans 10 magasins (dont 4 sur le semestre), la rationalisation de l'offre se poursuit (changement des gammes prioritaires), le déploiement du système d'information Unimag en magasins (175 magasins équipés à fin juin), la mise en œuvre de la marketplace Cdiscount permettant de vendre des produits Mr.Bricolage

Au 30 juin 2019, le Groupe compte deux activités : l'activité « Services Aux Réseaux » principalement constituée de l'activité propre de la société Mr Bricolage ainsi que des sociétés MB LOG, Le Club, MBI, MB Finances;

l'activité « Commerces » qui regroupe les Magasins Intégrés et les ventes en ligne : les « Magasins Intégrés » correspondant à la société SADEF exploitant 35 magasins au 30 juin 2019 et à 14 sociétés d'exploitation françaises, chacune détenant le fonds de commerce d'un magasin ;

les « Ventes en ligne » correspondant aux ventes livrées à domicile du site internet Le Jardin de Catherine et du site national mr-bricolage.fr. A. LES CHIFFRES CONSOLIDES Les chiffres présentés en 2019, comme en 2018, sont établis en normes IFRS. 1. Analyse de l'évolution des résultats du Groupe Le chiffre d'affaires consolidé Chiffre d'affaires HT, en M€ 30.06.2019 30.06.2018 * % Variation Services aux Réseaux 112,5 110,2 +2,1 % Ventes de marchandises 77,7 73,7 +5,4 % Ventes de prestations 34,8 36,5 -4,5 % Commerces 33,2 40,1 -17,0 % Total CA consolidé 145,8 150,2 -3,0 % * comptes au 30/06/2018 retraités après application de la norme IFRS 5 Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 145,8 millions d'euros contre 150,2 millions d'euros au premier semestre 2018. En 2019, le recentrage du Groupe sur ses activités Services aux réseaux se poursuit (CA SAR +2,1% au S1 2019 et CA Commerces -17,0%) et l'activité intègre les premiers impacts du plan de cession de l'intégralité des magasins intégrés annoncé le 13 décembre 2018. Activité Services aux réseaux (112,5 millions d'euros représentant 77% du chiffre d'affaires consolidé total) : L'évolution de l'activité Services aux réseaux (+2,1%) reflète le recentrage du groupe sur cette activité. La hausse de 4,0 M€ (+5,4 %) des ventes de marchandises est portée par les changements de gammes, le développement de la marque propre « Inventiv » et l'ouverture des entrepôts aux points de vente Briconautes et affiliés. Le recul de 1,6 M€ (-4,5 %) des prestations de services, liées aux volumes d'affaires et d'achats, est imputable au redimensionnement du parc de magasins. Activité Commerces (23% du chiffre d'affaires consolidé total) : L'évolution de l'activité Commerces (-17,0 % de CA à surfaces courantes et -7,8% de CA à magasins comparables) reflète le redimensionnement du parc de magasins intégrés (plan Rebond) avec le reclassement en activité à céder de 16 magasins cédés au premier semestre 2019 et de 37 autres magasins dont la vente est hautement probable au 30 juin 2019. Après les opérations réalisées au cours du 1ersemestre (16 cessions et la fermeture d'un point de vente préalablement à sa cession à un entrepreneur externe sur le 2ndsemestre), le Groupe détient, au 30 juin 2019, 47 magasins en propre, dont 46 magasins sous enseigne Mr.Bricolage (222 862 m²) et 1 sous enseigne Les Briconautes (1 369 m²). Le résultat opérationnel Résultat opérationnel 30.06.2019 COM SAR Inter Total En millions d'euros Secteur Chiffre d'affaires 33,2 144,9 (32,4) 145,7 Marchandises et matières consommées (23,2) (89,5) 29,5 (83,2) Charges externes (4,9) (23,7) 3,5 (25,0) Charges de personnel (6,4) (17,2) (0,6) (24,2) Impôts et taxes (1,3) (1,1) - (2,4) Autres produits et charges opérationnels - (0,5) - (0,5) EBITDA (2,6) 12,9 - 10,4 Amortissements et dépréciations (3,2) (6,2) - (9,4) Résultat opérationnel Courant (1) (5,7) 6,7 - 1,0 Autres produits et charges non courants (2) 0,4 (3,6) - (3,3) Résultat opérationnel (5,4) 3,1 - (2,3) Résultat opérationnel 30.06.2018 * COM SAR Inter Total En millions d'euros Secteur Chiffre d'affaires 40,1 148,1 (37,9) 150,3 Marchandises et matières consommées (27,6) (93,0) 34,7 (85,9) Charges externes (9,0) (24,8) 4,0 (29,7) Charges de personnel (7,0) (17,3) (0,8) (25,1) Impôts et taxes (1,3) (1,1) - (2,3) Autres produits et charges opérationnels 1,3 0,2 - 1,5 EBITDA (3,6) 12,1 - 8,6 Amortissements et dépréciations (1,5) (3,4) - (4,8) Résultat opérationnel Courant (1) (5,0) 8,7 - 3,7 Autres produits et charges non courants (2) - - - Résultat opérationnel (5,0) 8,7 - 3,7 comptes au 30/06/2018 retraités après application de la norme IFRS 5 Résultat Opérationnel Courant = Résultat Opérationnel hors opérations non courantes Opérations non courantes = opérations à caractère exceptionnel et liées en particulier aux coûts supportés dans le cadre d'un projet d'acquisition Le résultat opérationnel courant du 1er semestre ressort à 1,0 M€ sous l'effet des pertes de l'activité « Commerces » (-5,7 M€) et du recul ponctuel des résultats de l'activité « Services aux réseaux ». Ce dernier s'explique principalement par les changements de périmètre liés au plan de cessions et les aides accordées pour accompagner le déploiement du nouveau concept de magasins, dont les effets positifs seront visibles dans les prochains mois, et ce malgré les fortes mesures de réduction des coûts mises en œuvre dont le plein effet n'est pas encore atteint. L'application de la norme IFRS 16 entrée en vigueur au 1er janvier 2019 impacte positivement le résultat opérationnel courant de 0,3 M€, transférant une partie des charges externes de location (4,8 M€) en amortissement (4,6 M€). Après prise en compte des opérations non courantes (-3,3 M€), essentiellement des honoraires de conseil liées à l'exécution du plan REBOND, le résultat opérationnel ressort à -2,3 M€. Le résultat net Résultat consolidé (en millions d'euros) 30.06.2019 30.06.2018 * Résultat opérationnel des activités maintenues (2,3) 3,7 Résultat financier (2,0) (1,3) QP de résultat net des entreprises associées (0,2) 0,2 Résultat avant impôt des activités maintenues (4,5) 2,6 Impôts sur les résultats (y compris CVAE) (0,8) (0,6) Résultat net des activités cédées ou en cours de (3,4) (1,8) cession Résultat de l'exercice (8,7) 0,2 * comptes au 30/06/2018 retraité après application de la norme IFRS 5 Le résultat financier s'établit à -2,0 millions d'euros au 30 juin 2019 contre -1,3 millions d'euros au 30 juin 2018. Cette évolution s'explique principalement par l'application au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». Cette norme d'application obligatoire en 2019 établit les principes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'information à fournir au titre des contrats de location. L'impact principal d'IFRS 16 sur les comptes du Groupe concerne l'introduction d'un modèle unique de comptabilisation pour le preneur, conduisant à la reconnaissance d'actifs et passifs pour la totalité des contrats de location entrant dans le champ d'application de la norme. Au niveau du résultat, l'application a pour effet d'annuler les charges de loyer pour les remplacer par des remboursements de dettes locatives et des charges d'intérêts. Par ailleurs, le résultat est impacté par l'amortissement constaté sur les droits d'utilisation reconnus à l'actif du bilan. Le résultat avant impôt des activités maintenues s'établit à -4,5 millions d'euros contre 2,6 millions d'euros au 1ersemestre 2018. La contribution des Sociétés Mises en Équivalence et activités à céder qui s'établit à - 0,2 million d'euros, tient compte de l'impact de la mise à juste valeur de l'une de nos filiales. Le résultat des activités cédées ou en cours de cession s'élève à -3,4 millions d'euros contre -1,8 millions d'euros au 30 juin 2018. Compte tenu de la charge d'impôt de 0,8 millions d'euros, le résultat net consolidé du premier semestre 2019 ressort à -8,7 millions d'euros, contre 0,2 million d'euros au premier semestre 2018. 2. Données de la société mère : Mr Bricolage SA Le chiffre d'affaires s'élève à 53,7 millions d'euros au 30 juin 2019, en baisse de 9 %. Cette diminution est en ligne avec l'évolution des volumes d'affaires et d'achats des réseaux Mr Bricolage et du chiffre d'affaires e-commerce. Les économies réalisés sur les charges d'honoraires, communication, personnel extérieur et de déplacements viennent compenser les aides accordées dans le cadre du déploiement du nouveau concept et des cessions de magasins et la hausse des frais de personnel et des dotations. B. PRINCIPAUX RISQUES POUR LES SIX PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE La société Mr Bricolage et le Groupe ont un suivi tout particulier des principaux risques qui peuvent avoir une incidence significative sur son activité, sa situation financière ou ses résultats, à savoir : 1) Risque liés aux réseaux de distribution Il s'agit du risque de résiliation de la Charte de l'Adhérent, contrat par lequel sont exploités les magasins sous enseigne Mr.Bricolage. Ce Contrat prévoit toutefois une clause de préemption permettant au Groupe de se porter acquéreur aux conditions de prix identiques des magasins susceptibles d'être cédés à la concurrence. Par ailleurs, les adhérents ne possèdent généralement qu'un seul magasin, limitant de ce fait le risque. 2) Risque lié au recouvrement de créances Avec l'application de la loi de modernisation de l'économie (LME), le risque de crédit est le risque principal : augmentation possible des défaillances de nos clients adhérents ou franchisés,

allongement des délais de paiement de nos créances vis-à-vis de nos fournisseurs référencés. Risque de liquidité Il s'agit du risque pour le Groupe de ne pouvoir faire face à ses engagements. Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité en actualisant son plan de trésorerie et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir. Compte tenu du non-respect des ratios financiers, le Groupe poursuit ses discussions avec ses partenaires financiers. Par ailleurs, la société Mr Bricolage procède au suivi d'autres risques, gérés de façon pragmatique à un niveau centralisé. C. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES Pour cette partie, nous vous renvoyons à la note 15 de l'annexe aux comptes consolidés semestriels. D. PERSPECTIVES 2019 Pour le second semestre 2019, Mr.Bricolage poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route avec 4 objectifs : Finaliser le plan de cessions des magasins intégrés ;

Poursuivre l'optimisation des activités Services aux réseaux et l'accélération de toutes les actions créatrices de valeur mises en place depuis novembre 2016 : le renouvellement de l'offre et des outils de gestion des prix, l'uniformisation des systèmes d'information, le maintien des investissements marketing sur la marque Inventiv et le trafic magasin ainsi que le déploiement de la nouvelle plateforme de services clients ;

Développer la croissance du parc de magasins sous enseignes et affiliés ;

Poursuivre la dymanique de déploiement du nouveau concept de magasin. Dans ce contexte, le Groupe confirme que les résultats 2019 seront marqués par une contraction du chiffre d'affaires consolidé et une forte réduction des pertes opérationnelles du fait de la sortie des magasins intégrés du périmètre. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SEMESTRIELLE Début juillet, le Groupe a cédé 6 magasins : Auxerre et Guéret le 1er juillet, Saint Dizier et Trans en Provence le 2 juillet, Pontivy le 4 juillet et Auch le 10 juillet 2019. A l'exception du magasin de Pontivy, les magasins cédés restent à l'enseigne Mr Bricolage. En date du 2 août 2019, le Groupe a conclu un accord avec ses partenaires bancaires concernant l'aménagement du contrat de crédit syndiqué conclu en décembre 2017. L'ensemble des concours bancaires de la société MBSA, dont 16 millions d'euros de lignes bilatérales réunies au sein d'un crédit de consolidation, voit leur maturité reportée à décembre 2026 (au lieu de décembre 2023 pour la plus grande partie des concours). A l'exception du credit revolving de 40 millions d'euros, la dette est amortie selon un échéancier très progressif à compter de décembre 2022. Les ratios financiers sont allégés et réaménagés pour permettre au Groupe de finaliser le plan de cession des magasins intégrés d'une part et de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique Rebond, conformément aux objectifs de transformation et de modernisation depuis novembre 2016 d'autre part. COMPTES RESUMES DU SEMESTRE ECOULE PRESENTES SOUS FORME CONSOLIDEE Comptes Consolidés Résumés au 30 juin 2019 ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RESUMÉS AU 30 JUIN 2019 Bilan consolidé .................................................................................................................................................... 3 Etat du résultat global ...................................................................................................................................... 4 Variation des capitaux propres consolidés................................................................................................... 5 Tableau des flux de trésorerie consolidés..................................................................................................... 6 Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés.................................................................... 7 Note 1. Informations générales .............................................................................................................. 8 Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS.................................................. 8 Note 3. Evènements intervenus au cours de la période.................................................................. 10 Note 4. Evènements postérieurs à la clôture .................................................................................... 10 Note 5. Goodwill........................................................................................................................................ 11 Note 6. Immobilisations corporelles et droits d'utilisation........................................................... 11 Note 7. Stocks............................................................................................................................................ 12 Note 8. Capitaux propres ........................................................................................................................ 12 Note 9. Provisions..................................................................................................................................... 12 Note 10. Passifs financiers et dettes locatives ................................................................................... 13 Note 11. Dettes fournisseurs, dettes d'impôt sur les sociétés et autres passifs....................... 15 Note 12. Autres produits et charges opérationnels non courants................................................. 15 Note 13. Charges financières nettes...................................................................................................... 15 Note 14. Impôts sur les résultats ............................................................................................................ 16 Note 15. Transactions avec les parties liées........................................................................................ 16 Note 16. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels........................................................ 17 Note 17. Informations sectorielles relatives au compte de résultat............................................. 17 Note 18. Actifs en cours de cession........................................................................................................ 18 Note 19. Périmètre de consolidation ..................................................................................................... 19 Page 2/20 Bilan consolidé Notes 30/06/2019 31/12/2018 Goodwill 5 125 597 125 597 Immobilisations incorporelles 20 475 22 568 Immobilisations corporelles 6 8 176 29 836 Droits d'utilisation 6 43 890 0 Participations dans les entreprises associées 6 856 7 360 Actifs financiers non courants 7 996 8 091 Impôts différés (0) 0 Actifs non courants 212 990 193 452 Stocks 7 39 111 64 360 Clients 69 583 54 090 Actifs financiers courants 4 075 4 514 301 22 Créances d'impôt sur les sociétés Autres actifs courants 30 398 27 315 Trésorerie et équivalents 13 213 12 378 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 18 81 932 1 487 Actifs courants 238 612 164 166 Total actifs 451 602 357 618 Capital 8 33 241 33 241 Primes liées au capital 13 778 69 238 Réserves 4 584 87 653 Résultat (8 699) (137 882) Capitaux propres (part du Groupe) 42 904 52 250 Intérêts minoritaires (328) (345) Capitaux propres 42 576 51 905 Emprunts 10 522 3 098 Dettes locatives part non courante 10 34 264 0 Provisions part non courante 9 6 114 6 473 Provisions pour retraite et autres avantages assimilés 5 131 7 068 Autres passifs non courants 11 6 253 0 Impôts différés 1 295 1 223 Passifs non courants 53 579 17 862 Passifs financiers courants 10 110 253 109 928 Dettes locatives part courante 10 8 202 0 Provisions part courante 9 7 154 8 509 Fournisseurs 11 82 840 61 478 157 62 Dettes d'impôt sur les sociétés 11 Autres passifs courants 90 481 11 107 874 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 18 56 361 0 Passifs courants 355 447 287 851 Total passifs et capitaux propres 451 602 357 618 Page 3/20 Etat du résultat global Notes 30/06/2019 30/06/2018 Produits des activités ordinaires 17 145 739 150 253 Marchandises et matières consommées (83 238) (85 919) Charges externes (25 043) (29 744) Charges de personnel (24 169) (25 140) Impôts et taxes (2 441) (2 342) Amortissements et dépréciations (9 377) (4 845) Autres produits et charges opérationnels courants (486) 1 475 Résultat opérationnel courant 985 3 739 Autres produits et charges opérationnels non courants 12 (3 286) 0 Résultat opérationnel (2 301) 3 739 Charges d'intérêt sur emprunts (2 136) (1 488) Produits de trésorerie 11 2 Coût de l'endettement financier (2 125) (1 485) Autres charges financières (12) 11 Autres produits financiers 128 138 Autres charges/produits financiers nets 115 149 Résultat financier 13 (2 009) (1 336) Quote-part dans le résultat net des entités associées (146) 200 Résultat avant impôt des activités maintenues (4 457) 2 603 Impôts sur les résultats 14 (798) (615) Résultat après impôt des activités maintenues 18 (5 254) 1 988 Résultat relatif aux activités abandonnées ou en cours de cession (3 428) (2 051) Impôts sur le résultat relatif aux activités abandonnées ou en cours de cession 0 259 Résultat après impôt des activités abandonnées (3 428) (1 792) Résultat de l'exercice (8 682) 196 - dont quote-part du Groupe (8 699) 168 - dont quote-part des minoritaires 17 28 Résultat net (part du Groupe) par action en euros (0,85) 0,02 Résultat net (part du Groupe) dilué par action en euros (0,85) 0,02 Résultat net (part du Groupe) par action en euros des activités maintenues (0,52) 0,19 Résultat net (part du Groupe) dilué par action en euros des activités maintenues (0,52) 0,19 Résultat de l'exercice (8 682) 196 Gains et pertes actuariels sur avantages du Personnel (IAS 19 révisée) (655) 0 Impôts nets sur opérations en capitaux propres non recyclables en résultat net 183 0 Eléments non recyclables en résultat net (472) 0 Réserves recyclables de couverture (192) 427 Impôts sur les autres éléments du résultat global 70 (147) Eléments recyclables en résultat net (121) 280 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (593) 280 Produits et charges nets comptabilisés (9 275) 476 - dont quote-part du Groupe (9 292) 446 - dont quote-part des minoritaires 17 30 Page 4/20 Variation des capitaux propres consolidés Total Primes Actions Réserves Réserves capitaux Intérêts Total Capital liées au recyclables propres capitaux capital propresde couverture consolidées part du minoritaires propres Groupe Capitaux propres au 31/12/2017 33 241 73 349 (1 740) (121) 91 181 195 911 (350) 195 560 Dividendes à verser - (4 111) - - (2 122) (6 233) - (6 233) Total transactions avec les actionnaires 0 (4 111) 0 0 (2 122) (6 233) 0 (6 233) Résultat net de la période - - - - 168 168 28 196 Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés - - - 280 - 280 - 280 Autres variations - - - - (2) (2) 3 0 Résultat Global de la période 0 0 0 280 166 446 30 476 Variation des actions propres - - (90) - (6) (97) - (97) Variation des actions gratuites - - - - (179) (179) - (179) Capitaux propres au 30/06/2018 33 241 69 238 (1 830) 159 89 040 189 847 (320) 189 528 Total Primes Actions Réserves Réserves capitaux Intérêts Total Capital liées au recyclables propres capitaux capital propresde couverture consolidées part du minoritaires propres Groupe Capitaux propres au 31/12/2018 33 241 69 238 (1 940) 209 (48 498) 52 250 (345) 51 905 Dividendes versés - - - - - 0 - 0 Affectation de résultat - (55 460) - - 55 460 0 - 0 Total transactions avec les actionnaires 0 (55 460) 0 0 55 460 0 0 0 Résultat net de la période - - - - (8 699) (8 699) 17 (8 682) Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés - - - (121) - (121) - (121) Variation écarts actuariels - - - - (472) (472) - (472) Résultat Global de la période 0 0 0 (121) (9 171) (9 292) 17 (9 275) Variation des actions propres - - 9 - (64) (55) - (55) Variation des actions gratuites - - - - - 0 - 0 Capitaux propres au 30/06/2019 33 241 13 778 (1 931) 88 (2 273) 42 904 (328) 42 576 Page 5/20 Tableau des flux de trésorerie consolidés Notes 30/06/2019 30/06/2018 Résultat des activités maintenues (5 254) 885 Part dans les résultats nets des entreprises associées nette des dividendes reçus 251 (95) Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations 3 485 179 Dotations des droits d'utilisation 6 025 0 Profits nets sur cessions d'éléments d'actifs (2) (590) Charges d'impôts différés 14 (21) (1 384) Charges d'impôts exigibles 14 818 1 822 Charges d'intérêts nettes des produits de trésorerie 13 2 124 1 491 Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie (144) (204) Marge brute d'autofinancement 7 283 2 104 Variation des stocks 7 944 (11 761) Variation des clients (7 829) (4 269) Variation des fournisseurs 20 883 13 188 Variation nette des autres actifs et passifs liés à l'activité (11 597) (11 623) Variation du besoin en fonds de roulement 2 401 (14 465) Charges d'impôts exigibles 14 (472) (1 822) Variation nette de la dette d'impôt exigible 125 1 560 Charges d'impôt courant décaissées (347) (261) Flux de trésorerie des activités non maintenues 595 0 Flux de trésorerie sur activité (A) 9 932 (12 623) Acquisition d'immobilisations incorporelles (1) (1 871) (4 492) Acquisition d'immobilisations corporelles (1) (694) (3 430) Variation des dettes sur immobilisations (143) (73) Cession d'immobilisations incorporelles (2) (0) 1 333 Cession d'immobilisations corporelles (2) 3 5 013 Variation nette des prêts et créances 152 (58) Flux de trésorerie des activités non maintenues 4 816 0 Flux de trésorerie sur investissement (B) (a) 2 262 (1 707) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (3) 0 0 Acquisition d'actions propres (98) (301) Cession d'actions propres 108 210 Encaissement de nouveaux emprunts bancaires (4) 5 000 30 000 Remboursement des emprunts bancaires 9 (115) (1 308) Remboursement des dettes locatives 9 (4 390) (134) Charges d'intérêts décaissées nettes des produits de trésorerie 11 (1 742) (1 142) Variation nette des autres actifs et passifs financiers 347 (240) Flux de trésorerie des activités non maintenues (5 756) 0 Flux de trésorerie sur financement (C) (b) (6 648) 27 085 Variation de trésorerie (A)+(B)+(C) = (D) 5 546 12 756 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture (E) (2 914) (10 623) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (D)+(E) (c) 2 631 2 132 Les flux de la période comprennent notamment les investissements réalisés pour mettre en place le nouveau concept dans les magasins et des améliorations des systèmes d'information du Groupe. Les encaissements reçus sur la période correspondent principalement aux cessions de 16 magasins réalisées dans le cadre du plan Rebond. Sur proposition du Conseil d'Administration, et après validation de l'Assemblée Générale, la société consolidante ne distribuera pas de dividende à ses actionnaires en 2019 ; au 30 juin 2018, les dividendes d'un montant de 6 145 milliers d'euros ont été payés le 2 juillet 2018. Un financement complémentaire du besoin en fonds de roulement a été mis en place le 15 avril 2019 pour une durée de 6 mois, à hauteur de 5 000 milliers d'euros garanti par un gage sur les stocks des entrepôts. La ligne de crédit revolving de 40 millions d'euros signée en décembre 2017 est intégralement utilisée au 30 juin 2019. Page 6/20 Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés Principaux flux de trésorerie sur investissement par secteur d'activité (a) Principaux flux de trésorerie sur investissement par secteur d'activité 30/06/2019 Services aux Commerces Activités non Total réseaux maintenues Acquisition d'immobilisations incorporelles (1 871) - - (1 871) Acquisition d'immobilisations corporelles (127) (566) - (694) Variation des dettes sur immobilisations 128 (271) - (143) Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 2 1 - 3 Cession d'autres immobilisations financières - - - 0 Variation nette des prêts et créances (3) 154 - 152 Flux de trésorerie des activités non maintenues - - 4 816 4 816 Total des flux sur investissement (1 871) (683) 4 816 2 262 30/06/2018 Services Commerces Total aux réseaux (3 652) (840) (4 492) (298) (3 132) (3 430) (776) 703 (73) - 6 346 6 346 - - 0 - (58) (58) - - 0 (4 727) 3 020 (1 707) (b) Principaux flux de trésorerie sur financement par secteur d'activité 30/06/2019 Services aux Commerces Activités non Total réseaux maintenues Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - - 0 Acquisition de titres d'entités déjà contrôlées - - - 0 Acquisition d'actions propres (98) - - (98) Cession d'actions propres 108 - - 108 Encaissement provenant d'emprunts bancaires 5 000 - - 5 000 Remboursement des emprunts bancaires - (115) - (115) Remboursement des dettes locatives (1 439) (2 951) - (4 390) Charges d'intérêts décaissées (1 443) (300) - (1 742) Variation nette des autres passifs financiers 349 (2) - 347 Flux de trésorerie des activités non maintenues - - (5 756) (5 756) Total des flux sur financement 2 476 (3 368) (5 756) (6 648) (c) Décomposition de la trésorerie et équivalents de trésorerie 30/06/2019 30/06/2018 Liquidités 13 213 4 383 Découverts bancaires (10 581) (2 252) Total trésorerie et équivalents de trésorerie 2 632 2 132 30/06/2018 Services Commerces Total aux réseaux - - 0 - - 0 (301) - (301) 210 - 210 30 000 - 30 000 - (1 308) (1 308) - (134) (134) (971) (171) (1 142) (241) 1 (240) - - 0 28 697 (1 612) 27 085 Page 7/20 Notes relatives aux états financiers consolidés Note 1. Informations générales Mr Bricolage SA est une société anonyme, cotée à la Bourse de Paris (Euronext Compartiment C) enregistrée et domiciliée en France. Son siège social est situé près d'Orléans à La Chapelle Saint Mesmin dans le Loiret (45). Les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2019 sont arrêtés le 2 août 2019 par le Conseil d'Administration. Sauf indication particulière, les informations financières sont exprimées en milliers d'euros, arrondies au millier d'euros le plus proche. Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS Contexte d'arrêté des comptes intermédiaires et continuité d'exploitation Le 13 décembre 2018, le Groupe a annoncé l'accélération de la mise en œuvre du plan Rebond initié fin 2016 prévoyant son recentrage sur l'activité Services Aux Réseaux et la cession de l'intégralité du parc de magasins intégrés. Dans ce cadre, le Groupe a déprécié fortement au 31 décembre 2018 les actifs liés à l'activité Commerces en tenant compte des performances commerciales et économiques actuelles et des perspectives de cession de ces actifs. Les flux d'exploitation se sont révélés insuffisants pour faire face au service de la dette financière sur l'exercice 2018, et il en est de même sur l'exercice 2019. Depuis le 30 juin 2018, Mr Bricolage ne respecte pas ses ratios financiers, ce qui permet aux partenaires financiers de rendre cette dette exigible. Les discussions, engagées par le Groupe en 2018 avec ses partenaires financiers, se sont poursuivies au cours du 1er semestre 2019 et ont permis d'aboutir à un accord en date du 1er août 2019. Cet accord, concernant l'aménagement du contrat de crédit conclu en décembre 2017, va permettre la bonne exécution du plan stratégique Rebond, clé du regain de compétitivité du Groupe et de ses enseignes. Sur la base des estimations dont il dispose, et en particulier le très bon déroulement du plan de cession et de l'accord en date du 1er août 2019 avec l'ensemble des partenaires bancaires, le Conseil d'Administration considère que la société sera en mesure de faire face à ses besoins de financement au cours des 12 mois à venir. En conséquence, le Conseil d'Administration a estimé que la convention comptable de continuité d'exploitation n'est pas remise en cause pour l'arrêté des comptes au 30 juin 2019. Principes généraux Conformément aux dispositions du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés au 30 juin 2019 de Mr BRICOLAGE ont été établis en conformité avec les dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union Européenne. S'agissant de comptes intermédiaires, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour la préparation des comptes consolidés. Ces notes doivent donc être complétées par la lecture des états financiers de Mr BRICOLAGE publiés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Au 30 juin 2019, le Groupe Mr Bricolage a appliqué les normes, interprétations, principes et méthodes comptables existant dans les états financiers de l'exercice 2018 et les normes d'application obligatoire au 1erjanvier 2019. Les impacts de la 1èreapplication de la norme IFRS 16 « Contrats de location » sont détaillés ci-dessous. Les autres normes, interprétations et amendements de normes tels qu'adoptés par l'Union Européenne qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019, telle qu'IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux », n'ont pas eu d'impacts significatifs sur les états financiers au 30 juin 2019. Page 8/20 IFRS 16 « Contrats de location » La méthode de transition retenue par le Groupe est la méthode "rétrospective simplifiée ». Les taux d'actualisation utilisés dans l'évaluation initiale de la dette locative correspondent à un taux marginal d'emprunt des contrats, établi à 2%. Les durées retenues par le Groupe correspondent à la durée initiale du bail. Dès que la durée résiduelle des contrats immobiliers devient inférieure à une année, le Groupe constate un renouvellement d'une période triennale. Ce renouvellement est limité à une année pour les contrats mobiliers. Le Groupe a appliqué les mesures de simplification prévues par la norme pour la transition, à savoir, exclusion des contrats dont la durée résiduelle est inférieure à 12 mois, exclusion des coûts directs initiaux et recours à l'expérience pour déterminer la durée de location. Le Groupe a appliqué les recommandations de l'AMF relatives à la 1ère application de cette norme. Les principaux impacts de cette norme, avant application de la norme IFRS 5, « Actifs destinés à être cédés », sont les suivants : IAS 17 au 1ère application Mouvements IFRS 16 01/01/2019 IFRS 16 de la période au 30/06/2019 Droits d'utilisation 2 960 117 758 (25 323) 95 395 Dettes locatives (2 731) (115 086) 24 639 (93 178) Loyers payés d'avance - (2 672) 292 (2 380) Impacts IFRS 16 sur le Bilan 229 0 (392) (163) Annulation loyers - - 10 878 10 878 Charges financières - - (1 199) (1 199) Dotations - - (10 179) (10 179) VNC suite sorties - - 108 108 Impacts IFRS 16 sur le Résultat 0 0 (392) (392) Les mouvements de la période sont détaillés dans les notes 6 « Immobilisations corporelles et droits d'utilisation », 10 « Passifs financiers » et 13 « Charges financières nettes ». Les impacts de l'application de la norme IFRS 5 sont détaillés dans la note 18 « Actifs en cours de cession ». Recours aux estimations La préparation des états financiers selon IFRS nécessite de la part de la Direction d'effectuer des estimations, d'exercer un jugement et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Méthodes de consolidation Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont consolidées en intégration globale. Indépendamment du pourcentage de participation détenu, la notion de contrôle représente le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une société affiliée afin d'obtenir des avantages de ses activités. Les intérêts des actionnaires minoritaires sont présentés au bilan dans une catégorie distincte des capitaux propres. Conformément aux dispositions des normes IFRS 10 et 11, les co-entreprises dans lesquelles le Groupe partage le contrôle avec un co-entrepreneur et les sociétés associées dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable font l'objet d'une analyse multi-critères tenant compte notamment de la capacité du Groupe à exercer des droits de vote potentiels et de son exposition financière. L'analyse permet de démontrer l'existence ou non du contrôle sur les entités concernées. Les sociétés nouvellement acquises sont consolidées, dès la date effective de transfert de contrôle au Groupe, selon la méthode de l'acquisition décrite dans la norme IFRS 3 révisée. Les sociétés ne sont plus consolidées à partir de leur date de cession ou de la date de perte de contrôle ou d'influence notable. Les transactions et les résultats inter sociétés sont annulés. Page 9/20 Note 3. Evènements intervenus au cours de la période Au cours du 1ersemestre 2019, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre du plan stratégique REBOND lancé fin 2016. Les principaux faits marquants concernant le plan pour la période sont les suivants : 16 magasins intégrés ont été cédés sur le 1 er semestre 2019 : 15 à des adhérents- entrepreneurs et 1 magasin à un entrepreneur extérieur au Groupe. Conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, le Groupe a reclassé le résultat de ces magasins sur une ligne distincte du compte de résultat. Le résultat, les actifs et les passifs de 37 autres magasins dont la vente est jugée hautement probable à la date de clôture et les actifs immobiliers associés détenus par 6 filiales ont également fait l'objet d'un reclassement sur les lignes prévues à cet effet. La note 18 « Actifs destinés à être cédés » détaille l'ensemble des reclassements opérés par le Groupe. le nouveau concept est déployé dans 10 magasins (dont 4 sur le semestre),

la rationalisation de l'offre se poursuit (changement des gammes prioritaires),

le déploiement du système d'information Unimag en magasins (175 magasins équipés à fin juin),

la mise en œuvre de la marketplace Cdiscount permettant de vendre des produits Mr.Bricolage Les comptes consolidés comprennent ceux de Mr Bricolage SA, ceux de ses filiales et de ses sociétés associées. Cet ensemble forme le Groupe Mr Bricolage. La liste des sociétés du périmètre figure en note 19. Les variations de périmètre, au cours de la période, concerne : Prova (sous-groupe détenu à hauteur de 35% par Mr Bricolage SA) : cession de la société Pittie SA Brico Jardin exploitant le magasin d'Aubel (Belgique),

(sous-groupe détenu à hauteur de 35% par Mr Bricolage SA) : cession de la société Pittie SA Brico Jardin exploitant le magasin d'Aubel (Belgique), Brico-Lèze SARL (détenue à 40%) : cession de la participation à l'actionnaire majoritaire exploitant le magasin Briconautes d'Eaunes. L'incidence des variations de périmètre sur les postes du bilan consolidé, lorsqu'elle est significative, fait l'objet d'une mention dans chacune des notes concernées de l'annexe aux comptes consolidés. Note 4. Evènements postérieurs à la clôture La valeur des actifs et passifs à la date du bilan est ajustée lorsque des évènements altèrent les montants relatifs aux situations existant à la date de clôture. Ces ajustements ont lieu jusqu'à la date d'approbation des comptes par le Conseil d'Administration. Début juillet, le Groupe a cédé 6 magasins : Auxerre et Guéret le 1er juillet, Saint Dizier et Trans en Provence le 2 juillet, Pontivy le 4 juillet et Auch le 10 juillet 2019. A l'exception du magasin de Pontivy, les magasins cédés restent à l'enseigne Mr Bricolage. En date du 1eraoût 2019, le Groupe a conclu un accord avec ses partenaires bancaires concernant l'aménagement du contrat de crédit syndiqué conclu en décembre 2017. L'ensemble des concours bancaires de la société MBSA, dont 16 millions d'euros de lignes bilatérales réunies au sein d'un crédit de consolidation, voit leur maturité reportée à décembre 2026 (au lieu de décembre 2023 pour la plus grande partie des concours). A l'exception du credit revolving de 40 millions d'euros, la dette est amortie selon un échéancier très progressif à compter de décembre 2022. Les ratios financiers sont allégés et réaménagés pour permettre au Groupe de finaliser le plan de cession des magasins intégrés d'une part et de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique Rebond, conformément aux objectifs de transformation et de modernisation depuis novembre 2016 d'autre part. Page 10/20 Note 5. Goodwill Valeur nette Valeurs à l'ouverture 125 597 Variations de la période 0 Valeurs à la clôture 125 597 Le détail des goodwill par secteur d'activité est le suivant : Valeur brute Dépréciations suite Valeur nette Au 30/06/2019 aux tests de perte de valeur Commerces 45 470 (45 470) 0 Services aux Réseaux 137 748 (12 151) 125 597 183 218 (57 621) 125 597 Le Groupe n'a pas identifié d'indice de perte de valeur au 30 juin 2019. Note 6. Immobilisations corporelles et droits d'utilisation Les variations des immobilisations corporelles et des droits d'utilisations sont présentées ci-dessous : Installations, Total matériels et Autres Immobilisations Immeubles de immobilisations Droits Terrains Constructions outillages immobilisations en cours placement corporelles d'utilisation Valeurs brutes à l'ouverture 7 842 59 228 7 166 48 597 1 519 497 124 849 0 Acquisitions de la période - 35 2 177 480 - 694 3 068 Sorties de la période (1) (46) (6 576) (1 574) (13 958) (728) - (22 882) (19 696) Variations de périmètre - - - - - - 0 (2) 1ère application IFRS 16 - - - - - - 0 117 758 Transfert actifs classés comme (4 270) (30 444) (2 507) (17 138) (355) - (54 714) (55 984) détenus en vue de la vente Autres variations (2) (777) (3 232) - - (811) - (4 820) 4 061 Valeurs brutes à la clôture 2 749 19 011 3 087 17 678 105 497 43 127 49 205 Dépréciations et amortissements cumulés à (837) (40 030) (6 892) (45 561) (1 282) (412) (95 014) 0 l'ouverture Amortissements (10) (1 224) (91) (1 146) - - (2 471) (10 179) Dépréciations 22 412 95 1 730 1 038 (34) 3 263 - Sorties (1) 20 4 451 1 472 12 238 - - 18 181 1 486 Transfert actifs classés comme 327 20 812 2 377 16 277 196 - 39 989 4 479 détenus en vue de la vente Autres variations (2) - 1 049 16 - 35 - 1 100 (1 100) Dépréciations et amortissements cumulés à la (478) (14 530) (3 023) (16 462) (13) (446) (34 952) (5 315) clôture Valeurs nettes à l'ouverture 7 006 19 198 274 3 035 237 85 29 836 0 Valeurs nettes à la clôture 2 272 4 481 64 1 215 92 51 8 176 43 890 Les sorties de la période sont liées à la mise en œuvre de plan de cession des magasins intégrés. Les contrats de locations financement, précédemment classés en immobilisations selon la norme IAS 17, ont été reclassés en droits d'utilisation (2 960 milliers d'euros). Page 11/20 Note 7. Stocks Composition des stocks Le détail de la valeur comptable des stocks est présenté ci-dessous : 30/06/2019 Valeur brute Dépréciations Valeur nette Marchandises Fournitures et approvisionnements Transfert en actifs classés comme détenus en vue de la vente 89 454 34 745 54 709 80 - 80 (36 928) (21 250) (15 678) Total 52 606 13 495 39 111 31/12/2018 Valeur brute Dépréciations Valeur nette Marchandises 106 896 42 630 64 266 Fournitures et approvisionnements 94 - 94 Total 106 990 42 630 64 360 La variation des dépréciations s'explique essentiellement par l'accélération de la cession des magasins sur la période. Dépréciations L'analyse des variations des dépréciations comptabilisées en compte de résultat au cours de la période est présentée ci-dessous : Dépréciations Reprises nettes Dépréciations comptabilisées comptabilisées comptabilisées au 31/12/2018 au résultat Autres variations au 30/06/2019 Marchandises 42 630 (9 903) 2 018 34 745 Fournitures et approvisionnements 0 - - 0 Transfert en actifs classés comme 0 (21 250) (21 250) détenus en vue de la vente - Dépréciations 42 630 (9 903) (19 232) 13 495 Note 8. Capitaux propres Capital social Le capital au 30 juin 2019 est fixé à 33 240 816 euros, divisé en 10 387 755 actions ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de 3,20 euros. Dividendes Sur proposition du Conseil d'Administration, et après validation de l'Assemblée Générale, la société consolidante n'a pas distribué de dividende à ses actionnaires. Note 9. Provisions Les variations des provisions de la période se décomposent comme suit : Page 12/20 Litiges commerciaux Litiges Restructurations Provision (1) sociaux (2) fiscale (3) Autres (4) Total Valeurs à l'ouverture 3 019 1 494 9 788 500 181 14 982 dont part courante 3 019 1 494 3 315 500 181 8 509 dont part non courante - - 6 473 - 0 6 473 Dotations - 536 106 - 83 725 Utilisations (819) (609) (692) - - (2 120) Reprises non utilisées - (35) (284) - - (319) Valeurs à la clôture 2 200 1 385 8 918 500 264 13 268 dont part courante 2 200 1 385 2 804 500 264 7 154 dont part non courante - - 6 114 - - 6 114 Les variations de la période correspondent à des litiges avec des fournisseurs ou des adhérents. Les variations de la période concernent principalement la continuité du plan REBOND initié fin 2016. Les valeurs comprennent une provision, suite à une action que l'administration a engagé (sur le fondement de l'article L442-6 du Code de commerce) contre Mr Bricolage SA au sujet de la centralisation des paiements, auprès d'un établissement bancaire, des factures fournisseurs des adhérents. Selon l'administration, les parties lésées seraient les fournisseurs des magasins ayant signé le contrat de centralisation des paiements avec la banque. Mr Bricolage SA conteste ce grief. Ces valeurs correspondent principalement à la couverture de risque de propre assureur. Note 10. Passifs financiers et dettes locatives Variation des passifs financiers courants et non courants 1ère Flux de trésorerie Variations de application Autres Transfert 31/12/2018 (a) juste valeur IFRS 16 variations IFRS 5 30/06/2019 Emprunts auprès des établissements de crédits (1) 94 623 4 885 - - 206 - 99 714 Emprunts sur location financement (2) 2 731 - - - (2 731) - 0 Juste valeur négative des instruments dérivés (3) 149 - 33 - - - 182 Dettes locatives (4) 0 (9 369) - 99 816 2 731 (50 712) 42 466 Autres passifs financiers 231 - - - 67 - 297 Sous-total 97 734 (4 484) 33 99 816 273 142 659 Découverts bancaires (5) 15 292 (4 711) - - - - 10 581 Total des passifs financiers courants et non courants 113 026 (9 195) 33 99 816 273 (50 712) 153 240 (a) Les flux de trésorerie des emprunts se décomposent ainsi : Encaissement de nouveaux emprunts bancaires Remboursement des emprunts bancaires Remboursement dettes locatives Flux de trésorerie des emprunts 000

(115) (9 369) (4 484) Les découverts bancaires sont inclus dans le calcul de la trésorerie nette dont la variation est analysée au Tableau des flux de trésorerie consolidés. Le principal emprunt est le Crédit syndiqué signé en décembre 2017 dont le montant total tiré au 30 juin 2019 s'élève à 95 000 milliers d'euros (93 774 milliers d'euros après prise en compte en IFRS des frais de montage). Ce crédit se décompose comme suit : une première tranche "prêt refinancement" amortissable annuellement sur 5 ans de 55 000 milliers d'euros, une ligne de crédit revolving de 40 000 milliers d'euros remboursable in fine (intégralement tirée au 30 Juin 2019) et d'un crédit investissement de 25 000 milliers d'euros non tiré au 30 Juin 2019. Au 30 juin 2019, le remboursement de l'amortissement dû au 28 décembre 2018 n'a pas été réalisé. Un financement complémentaire du besoin en fonds de roulement a été mis en place le 15 avril 2019 pour une durée de 6 mois, à hauteur de 5 000 milliers d'euros garanti par un gage sur les stocks des entrepôts. La variation de la période correspond au reclassement, en application de la norme IFRS 16, de l'emprunt sur location financement (ex IAS 17) en dettes locatives. La variation correspond à l'évolution de la valeur de marché des contrats de couverture de taux et de change signés par le Groupe et non dénoués au 30 Juin 2019. Les dettes locatives se décomposent comme suit : Dettes de 1ère application IFRS 16

Reclassement des emprunts sur location financement (ex IAS 17) Dettes sur nouveaux contrats

Sorties liées aux contrats cédés ou arrivés à échéance Remboursement de la période

Transfert en activités non maintenues Dettes locatives au 30/06/2019 115 086 2 731 3 068 (18 338) (9 369) (50 712) 42 466 (5) Le montant total des crédits à court terme autorisés s'élève à 19 084 milliers d'euros au 30 Juin 2019 (le montant tiré au 30 Juin 2019 s'élève à 15 902 milliers d'euros). Page 13/20 Nature de l'emprunt Période concernée Solde au 30/06/2019 Ratio de levier financier à respecter au 30/06/2019 Périodicité de mesure Ratio financier au 30/06/2019 Ventilation des emprunts par taux fixe et taux variable 30/06/2019 Taux fixe Taux variable Total Emprunts auprès des établissements de crédits 754 98 959 99 714 Emprunts sur location financement 0 0 0 Dettes locatives 2 643 39 823 42 466 Total emprunts 3 397 138 782 142 180 31/12/2018 Taux fixe Taux Total variable 869 93 753 94 623 2 643 88 2 731 0 0 0 3 512 93 842 97 354 Pour se couvrir contre la hausse des taux d'intérêt, le Groupe bénéficie, au 30 juin 2019, de quatre swaps de taux. La couverture totale est de 29 790 milliers d'euros. Les dettes à taux variables et les contrats de couverture de taux sont réputés être valorisés à la juste valeur. Ainsi, la juste valeur des passifs financiers au 30 juin 2019 est équivalente à leur valeur au bilan à la même date. Dette financière nette et Gearing La dette financière nette présentée ci-dessous correspond à la totalité des passifs financiers courants et non courants du bilan (hors dettes locatives), diminuée des actifs financiers courants et de la trésorerie et équivalents. Les actifs financiers courants correspondent à l'ensemble des dérivés actifs et aux dépôts liés au financement. 30/06/2019 31/12/2018 Passifs financiers courants et non courants 110 775 113 026 Trésorerie et équivalents de trésorerie (13 213) (12 378) Autres instruments financiers (4 075) (4 514) Dette financière nette 93 486 96 134 Capitaux propres consolidés 42 576 51 905 Gearing 220% 185% Covenants Le Crédit syndiqué signé le 20 décembre 2017 pour un montant de 120 000 milliers d'euros est assorti de clauses de remboursement obligatoire anticipé, à l'initiative des prêteurs, en cas de dépassement annuel de certains ratios financiers. Crédit syndiqué 2017 du 20/12/2017 au 31/12/2022 95 000 milliers d'euros Dette financière nette / EBITDA 12 mois < 2,5 Semestrielle -124,5 Les comptes au 30 Juin 2019 font apparaître le non respect du ratio de levier financier. En conséquence, l'intégralité de la dette syndiquée a été reclassée en passif courant. Les discussions, engagées par le Groupe en 2018 avec ses partenaires financiers, se sont poursuivies au cours du 1er semestre 2019 et ont permis d'aboutir à un accord en date du 1er août 2019. Cet accord, concernant l'aménagement du contrat de crédit conclu en décembre 2017, va permettre la bonne exécution du plan stratégique Rebond, clé du regain de compétitivité du Groupe et de ses enseignes. Ratio de couverture du service de la dette à respecter Cash flow consolidé avant service de la dette / au 30/06/2019 Service de la dette consolidée > 1,1 Périodicité de mesure Semestrielle Ratio de couverture du service de la dette 9,00 Les comptes au 30 juin 2019 font apparaître un ratio de couverture du service de la dette de 9 tenant compte du non remboursement de l'amortissement dû au 28 décembre 2018. Page 14/20 Note 11. Dettes fournisseurs, dettes d'impôt sur les sociétés et autres passifs Le détail des dettes fournisseurs, dettes d'impôt sur les sociétés et autres passifs courants et non courants est présenté ci-dessous : 30/06/2019 31/12/2018 Dettes fournisseurs 82 840 61 478 Dettes sociales 15 735 17 526 Dettes fiscales (1) 26 398 22 256 Dettes sur immobilisations 965 2 120 Produits constatés d'avance 23 191 Autres (2) 53 770 65 843 Valeurs à la clôture 179 731 169 414 Les dettes fiscales sont principalement composées de la TVA et de taxes diverses. Les autres passifs sont essentiellement composés d'avances et acomptes reçus sur commandes, de dettes diverses et de Remises de Fin d'Année (RFA) à reverser aux magasins des réseaux dont le montant s'élève à 42 335 milliers d'euros. Note 12. Autres produits et charges opérationnels non courants En conformité avec la Recommandation n°2013-03 émise par l'Autorité des Normes Comptables le 7 novembre 2013, relative au format des comptes consolidés des entreprises établis selon les normes comptables internationales, le Groupe présente en "Autres produits et charges opérationnels non courants" les produits et charges correspondants aux caractéristiques restrictives énumérées au paragraphe 4.5.4. de la Recommandation. Les autres produits et charges opérationnels non courants s'analysent comme suit au 30 juin 2019 : 30/06/2019 30/06/2018 Dépréciations des actifs non courants - - Autres coûts et dépréciations (a) (3 286) - Total autres produits et charges opérationnels non courants (3 286) 0 incluant principalement les honoraires, liés au plan de cession en cours et au refinancement du Groupe.

Note 13. Charges financières nettes 30/06/2019 30/06/2018 Charges d'intérêt sur dettes financières (1) (1 580) (1 487) Produits nets sur trésorerie et équivalents de trésorerie 11 2 Charges d'intérêt sur dettes locatives (2) (557) 0 Coût de l'endettement net (3) (2 125) (1 485) Résultat net de change 44 55 Dépréciation nette des actifs financiers (4) (83) 0 Autres produits et charges financiers (4) 154 94 Autres produits (ou charges) financiers nets 115 149 Résultat financier avant impôt des activités maintenues (2 009) (1 336) Sur le premier semestre 2019, la variation est principalement liée à l'application du taux maximum des marges applicables du crédit syndiqué souscrit le 20 décembre 2017 pour 120 milliers d'euros, et au règlement des intérêts sur la part en capital lié au non remboursement de l'amortissement dû au 28 décembre 2018 . La norme IFRS 16 a conduit le Groupe à constater des charges d'intérêts sur dettes locatives, dont 25 milliers d'euros correspondent au reclassement des intérêts sur location financement présenté en Charges d'intérêt sur dettes financières au 30 juin 2018 pour 24 milliers d'euros. Ce coût comprend 175 milliers d'euros de retraitement de frais du Crédit syndiqué. Les dépréciations concernent les comptes courants et les autres produits et charges financiers regroupent divers intérêts, des commissions de financement et les variations liées aux paiements sur dépôt de garantie. Page 15/20 Note 14. Impôts sur les résultats La charge d'impôt s'analyse comme suit au 30 juin 2019 : 30/06/2019 30/06/2018 Impôts courants sur activités maintenues (1) (472) (2 000) Impôts différés sur activités maintenues (326) 1 384 Charge d'impôts (798) (615) Les impôts courants correspondent aux montants des impôts sur le résultat dus à l'administration fiscale au titre de l'exercice. Ils sont calculés en application des règles et des taux d'imposition en vigueur. La société Mr Bricolage a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223A du Code Général des Impôts français pour elle même et des sociétés françaises qu'elle contrôle au moins à 95%. Note 15. Transactions avec les parties liées 30/06/2019 Sociétés non Sociétés mises consolidées en équivalence Prêts ou avances accordés aux autres parties liées 20 1 527 Créances sur les autres parties liées 8 925 Dettes envers les autres parties liées (1) (6 914) (11) Dépréciations de créances et provisions (2) - (1 315) 30/06/2019 Sociétés non Sociétés mises consolidées en équivalence Produits des activités ordinaires réalisés avec les autres parties liées (3) 36 1 369 Autres revenus réalisés avec les autres parties liées - 47 Charges relatives aux autres parties liées (hors rémunérations) (2) (23) (282) Dividendes versés aux autres parties liées (4) - - 31/12/2018 Sociétés non Sociétés mises consolidées en équivalence 19 1 855 9 432 (7 120) (8) - (1 133) 30/06/2018 Sociétés non Sociétés mises consolidées en équivalence 59 2 336 - 15 (71) (75) 3 872 - Les dettes envers les autres parties liées comprennent au 30 juin 2019 une dette envers la société ANPF. Dans le cadre de l'accélération du plan Rebond, le Groupe a revu au 30 juin 2019 la valorisation des créances financières détenues sur des sociétés mises en équivalence exploitant des magasins. La variation est essentiellement liée aux sociétés mises en équivalence cédées sur le 2nd semestre 2018 (Doverie Brico, Mb Brico Sud Ouest). Au 30 juin 2018, les dividendes versés aux autres parties liées concernent les dividendes versés aux sociétés SIFI, SIMB, SIFA et à la famille Tabur. Au 30 juin 2019, les parties liées du Groupe Mr Bricolage sont : les entreprises dans lesquelles le Groupe exercice une influence notable: les sociétés des sous-groupes Prova en Belgique (détenu à 35%), ainsi que, en France, Brico Partner 86 et Brico Partner 07 (détenus à 49%). La participation détenue dans la société Brico Lèze (40%) a été cédée au cours du semestre.

sous-groupes Prova en Belgique (détenu à 35%), ainsi que, en France, Brico Partner 86 et Brico Partner 07 (détenus à 49%). La participation détenue dans la société Brico Lèze (40%) a été cédée au cours du semestre. les entreprises incluses dans le groupe ANPF consolidant le Groupe Mr Bricolage : ANPF, SIFA, SIFI, SIMB et Ifogeco. Page 16/20 Note 16. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels Engagements liés au financement 30/06/2019 31/12/2018 Engagements donnés : Hypothèques (1) 10 254 695 Nantissements de titres (2) 14 155 2 245 Cautions données (3) 1 068 1 110 Engagements reçus : Cautions reçues (4) 24 24 Engagements liés aux activités opérationnelles 30/06/2019 31/12/2018 Engagements donnés : Cautions données (5) 41 736 37 090 Engagements reçus : Cautions bancaires reçues (6) 4 193 4 422 Il s'agit des hypothèques liées aux magasins et au siège. La variation s'explique par l'engagement pris pour mettre en place une nouvelle hypothèque garantissant des dettes sociales et fiscales. Il s'agit de nantissements de titres pour garantir le paiement d'une dette. La variation s'explique par l'engagement pris pour mettre en place un nouveau nantissement garantissant des dettes sociales et fiscales. Les cautions liées au financement données par le Groupe garantissent le paiement d'emprunts. La caution reçue correspond à une garantie de bonne fin de travaux d'un magasin. Les garanties liées aux activités opérationnelles données par le Groupe garantissent principalement le paiement de loyers, d'une ligne de crédoc pour l'activité de sourcing, renouvelable annuellement par tacite reconduction et l'engagement de travaux en magasins. La variation concerne essentiellement les garanties données aux bailleurs suite à la cession des magasins. Les cautions reçues correspondent à une garantie financière donnée par un adhérent, à une contre garantie de loyer compensant une garantie donnée à un bailleur et à une caution bancaire reçue de Doverie Brico, ancien partenaire, suite à un accord de paiement différé de la vente des titres. Il n'existe pas d'autres engagements hors bilan significatifs. Les engagements hors bilan des sociétés du Groupe sont centralisés et contrôlés par la Direction Juridique de la société Mr Bricolage. Note 17. Informations sectorielles relatives au compte de résultat Au 30 juin 2019 Services Aux Eliminations Réseaux Commerces inter-secteur Total Ventes externes 112 509 33 230 - 145 739 Ventes inter-secteurs 32 377 - (32 377) 0 Ventes des secteurs 144 886 33 230 (32 377) 145 739 Résultat opérationnel courant 6 730 (5 745) - 985 Résultat opérationnel 3 094 (5 395) - (2 301) Quote-part dans le résultat net des entités associées - (146) - (146) Résultat relatif aux activités en cours de cession net d'impôts - (3 428) - (3 428) Au 30/06/2018 Services Aux Eliminations Réseaux Commerces inter-secteur Total Ventes externes 110 201 40 052 - 150 253 Ventes inter-secteurs 37 880 - (37 880) 0 Ventes des secteurs 148 081 40 052 (37 880) 150 253 Résultat opérationnel courant 8 741 (5 002) - 3 739 Résultat opérationnel 8 741 (5 002) - 3 739 Quote-part dans le résultat net des entités associées - 200 - 200 Résultat relatif aux activités en cours de cession net d'impôts - (1 792) - (1 792) Page 17/20 Note 18. Actifs en cours de cession Au 31 décembre 2018, les actifs classés comme détenus en vue de la vente concernaient 2 magasins Mr Bricolage (Loches et Lourdes) ; la cession de ces actifs au cours de la période n'a pas eu d'impacts significatifs sur le résultat semestriel. Au 30 juin 2019, le Groupe a reclassé : le résultat réalisé par les 16 magasins cédés au cours du 1er semestre,

le résultat, les actifs et les passifs de 37 magasins dont la vente a été considérée comme hautement probable à la date de clôture,

le résultat et les actifs immobiliers de 6 magasins détenus par des filiales du Groupe. Le processus de cession des 12 autres magasins n'était pas suffisamment avancé à la date de clôture pour permettre le reclassement de l'intégralité de la branche d'activité. Néanmoins, le Groupe fait ses meilleurs efforts pour ces cessions interviennent rapidement. Etat du résultat global au 30 juin 2019 Activités Actifs destinés Total maintenues à être cédés Produits des activités ordinaires 145 739 86 930 232 669 Marchandises et matières consommées (83 238) (60 320) (143 558) Charges externes (25 043) (7 176) (32 218) Charges de personnel (24 169) (13 459) (37 628) Impôts et taxes (2 441) (2 738) (5 179) Amortissements et dépréciations (9 377) (6 173) (15 550) Autres produits opérationnels courants (486) 351 (135) Résultat opérationnel courant 985 (2 585) (1 600) Autres produits et charges opérationnels non courants (3 286) 265 (3 021) Résultat opérationnel (2 301) (2 320) (4 621) Charges d'intérêt sur emprunts (2 136) (643) (2 779) Produits de trésorerie 11 0 11 Coût de l'endettement financier (2 125) (643) (2 767) Autres charges financières (12) (120) (133) Autres produits financiers 128 2 130 Autres charges/produits financiers nets 115 (119) (3) Résultat financier avant impôt (2 009) (761) (2 771) Quote-part dans le résultat net des entités associées (146) 0 (146) Résultat avant impôt (4 457) (3 082) (7 538) Impôts sur les résultats (798) (346) (1 144) Résultat après impôt (5 254) (3 428) (8 682) Bilan détaillé au 30 juin 2019 Activités Actifs destinés Total maintenues à être cédés Goodwill 125 597 - 125 597 Immobilisations incorporelles 20 475 24 20 499 Immobilisations corporelles 8 176 14 724 22 900 Droits d'utilisation 43 890 51 506 95 395 Participations dans les entreprises associées 6 856 0 6 856 Actifs financiers non courants 7 996 0 7 996 Impôts différés (0) 0 (0) Stocks 39 111 15 678 54 789 Clients 69 583 0 69 583 Actifs financiers courants 4 075 0 4 075 Créances d'impôt sur les sociétés 301 0 301 Autres actifs courants 30 398 0 30 398 Trésorerie et équivalents 13 213 0 13 213 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 81 932 (81 932) 0 Total actif 451 602 (0) 451 602 Capitaux propres 42 904 - 42 904 Intérêts minoritaires (328) - (328) Emprunts 522 - 522 Dettes locatives part non courante 34 264 43 018 77 282 Provisions part non courante 6 114 0 6 114 Provisions pour retraite et autres avantages assimilés 5 131 1 995 7 126 Autres passifs non courants 6 253 0 6 253 Impôts différés 1 295 0 1 295 Passifs financiers courants 110 253 0 110 253 Dettes locatives part courante 8 202 7 695 15 896 Provisions part courante 7 154 0 7 154 Fournisseurs 82 840 0 82 840 Dettes d'impôt sur les sociétés 157 0 157 Autres passifs courants 90 481 3 654 94 134 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 56 361 (56 361) (0) Total passif 451 602 (0) 451 602 Page 18/20 Note 19. Périmètre de consolidation Sociétés consolidées par intégration globale au 30/06/2019 % % % % SOCIÉTÉ PAYS ACTIVITÉ INTÉRÊT CONTRÔLE INTÉRÊT CONTRÔLE (1) 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2018 Mr Bricolage SA France * Mère Mère Mère Mère A.Barbaud et Cie SA France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Almadis SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Axe & Cible SARL France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 Bivaumon SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Brico 1 SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Brico Bessières SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Bricobrive SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Brico Carhaix SARL France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Brico Loudéac SARL France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Brico Pontivy SARL France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Bricotulle SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Bricodis SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Bricollin SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Brijafra SAS France COM 82,99 99,99 82,99 99,99 Société Nouvelle Cadiservice SARL France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 C2AVL SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Catena France SA France SAR 85,88 85,88 85,88 85,88 Centre Bricolage et Loisirs (CBL) SARL France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Cholet Brico Loisirs SA France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Distrimon SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 FH Expansion SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Galaxy SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 GCTI SARL France COM 60,00 60,00 60,00 60,00 Gestion Immobilière Mr Bricolage (GIMB) SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Le Club SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 Logistim SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 MB Achères SARL France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 MB Brico SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 MB Finances SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 MB Log SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 MB Ouest SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 MC Investissement SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Merchandises and Business International (MBI) SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 Mozac 63 SA France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Sadef SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Saint Quentin 02 SA France COM 83,00 83,00 83,00 83,00 SCI Albanico France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Catalma France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Céfalou France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI D'Orion France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI De l'Ecuyère France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Exco France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI La Chambourcienne France SAR 74,34 81,13 74,34 81,13 SCI La Vigne France COM 51,00 51,00 51,00 51,00 SCI Mariposa France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Milini France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Pèpe France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Redon Immo France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Ronda France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 SCI Synonyme France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Thouars Bricolage SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Vrignaud SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00 Windspell Limited Chypre COM 100,00 100,00 100,00 100,00 (1) SAR : services aux réseaux, COM : commerces (2) NC : société non consolidée L'activité de la société Mr Bricolage SA appartient principalement au secteur d'activité SAR mais intègre dans ses comptes, depuis 2017, l'activité web. Cette activité comprend une part affectée au secteur services aux réseaux (SAR) et une part affectée au secteur d'activité commerces (COM). Page 19/20 Sociétés consolidées par mise en équivalence au 30/06/2019 % % SOCIÉTÉ PAYS ACTIVITÉ INTÉRÊT INTÉRÊT (1) 30/06/2019 31/12/2018 Brico Partner 07 SAS (sous-groupe) incluant : France COM 49,00 49,00 Bertreux Bricolage SAS France COM 49,00 49,00 Brico Partner 86 SAS (sous-groupe) incluant : France COM 49,00 49,00 SCI PDLC France COM 49,51 49,51 Société d'exploitation des établissements Mont'Brico SAS France COM 49,00 49,00 Prova SA (sous-groupe) incluant : Belgique COM 35,00 35,00 Brico-Ardenne SPRL Belgique COM 35,00 35,00 Brico Frameries SA Belgique COM 34,97 34,97 Bribraine SPRL Belgique COM 35,00 35,00 Bricolight SA Belgique COM 35,00 35,00 Brinivelles SA Belgique COM 35,00 35,00 Brisoignies SPRL Belgique COM 35,00 35,00 Brixensart SPRL Belgique COM 35,00 35,00 Espace Brico SPRL Belgique COM 35,00 35,00 Gretrytail SA (ex Brico Gretry SA) Belgique COM 14,00 14,00 Etablissements Pepin, Evrard et Cie SA Belgique COM 35,00 35,00 Meltemi SA Belgique COM 35,00 35,00 Sengo SA Belgique COM 35,00 35,00 (1) COM : commerces. (2) NC : société non consolidée Sociétés cédées au cours du 1ersemestre 2019 % % SOCIÉTÉ PAYS ACTIVITÉ INTÉRÊT INTÉRÊT 30/06/2019 31/12/2018 (1) (2) (2) Brico Lèze SARL France COM NC 40,00 Pittie SA Brico Jardin (sous-groupe Prova) Belgique COM NC 35,00 (1) COM : commerces. (2) NC : société non consolidée Page 20/20 KPMG Audit Deloitte & Associés Tour EQHO 6 place de la Pyramide 2 Avenue Gambetta 92908 Paris la Défense Cedex CS 60055 92066 Paris la Défense Cedex France Mr Bricolage S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2019 Période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 Mr Bricolage S.A. 1, rue Montaigne - 45380 La chapelle Saint Mesmin Ce rapport contient 23 pages KPMG Audit Deloitte & Associés Tour EQHO 2 Avenue Gambetta 6 place de la Pyramide CS 60055 92908 Paris la Défense Cedex 92066 Paris la Défense Cedex France Mr Bricolage S.A. Siège social : 1, rue Montaigne - 45380 La chapelle Saint Mesmin Capital social : €.33 240 816 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2019 Période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Mr Bricolage S.A., relatifs à la période du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier 2019 au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes suivantes de l'annexe des comptes semestriels consolidés résumés : la Note 2. « Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS - Contexte d'arrêté des comptes intermédiaires et continuité d'exploitation » » qui précise la situation de la société au regard de son endettement et de la continuité d'exploitation et les raisons ayant conduit le Conseil d'Administration à arrêter les comptes semestriels consolidés résumés dans l'hypothèse de continuité d'exploitation ; Mr Bricolage S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2019 2 août 2019 la Note 2. « Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS - Principes généraux » relative aux évolutions des normes, interprétations et amendements de normes IFRS tels qu'adoptés par l'Union Européenne qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019, en particulier la norme IFRS 16 « Contrats de location », dont les principaux impacts sont présentés dans cette note. - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Paris La Défense, le 2 août 2019 Paris La Défense, le 2 août 2019 KPMG Audit Deloitte & Associés Département de KPMG S.A. Jean Marc Discours Edouard Lhomme Associé Associé - Période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 3 La Sté Mr Bricolage SA a publié ce contenu, le 07 août 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

