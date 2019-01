Mr.Bricolage : ouverture d'un magasin à Casablanca

03/01/2019 | 18:12

Le groupe Mr.Bricolage annonce ce soir l'ouverture du sixième magasin sous l'enseigne Mr.Bricolage déployé par le groupe Brico Invest au Maroc, et le troisième à Casablanca.



Le premier magasin Mr.Bricolage ouvert par Brico Invest à Casablanca date de 2005. Le plus récent se trouver dans le quartier des hôpitaux.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.