Un endettement qui date de… 2002 ? La situation de Mr Bricolage inquiète les marchés et interpelle les actionnaires invités à l'Assemblée Générale Mixte le 12 juin prochain.



Lors d'une récente interview au magazine Les Echos, le directeur général Christophe Mistou venu de chez Castorama pour remettre Mr. Bricolage sur pied résume ainsi :

"Ce groupe de magasins n'a jamais été rentable".



Cela daterait donc de 2002, année durant laquelle le groupe Mr Bricolage s'est porté acquéreur du groupe Tabur (magasins Bricogite, B3, Catena) et ses trois entrepôts.



M. Michel Tabur est aujourd'hui Vice-président du Conseil d’administration et administrateur du groupe Mr Bricolage.



Non seulement cette acquisition a pesé lourd dans les comptes mais, l'outil, du moins les magasins, étaient pour la plupart vétustes et leur passage sous enseigne Mr Bricolage l'année suivante a également été coûteux.



Puis, en 2014, le groupe Kingfisher a lancé une offre de rapprochement, ou plus exactement de rachat du groupe Mr Bricolage, en assurant une place de choix pour son PDG pour la somme de 275 millions d'euros.



Opération interrompue en mars 2015 par un groupement d'adhérents notamment qui n'acceptaient pas d'être "bradés". Ils ont fait entendre leurs voix par l'ANPF – Association Nationale des Promoteurs du Faites-le-vous-même.



Les deux trésoriers précédents partis, Christophe Mistou doit aujourd'hui renégocier la dette avec les prêteurs. Elle s'élève en net à plus de 100 millions d'euros.

Les ambitions du passé pèsent lourdement et, durablement. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée