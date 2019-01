MRM : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC INVEST SECURITIES

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC

INVEST SECURITIES

MRM présente les informations en date du 31 décembre 2018 relatives au bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Invest Securities :

Moyens disponibles en titres 66 948 Moyens disponibles en espèces 4 930,73 € Nombre de transactions exécutées à l'Achat au 2nd semestre 2018 109 Nombre de transactions exécutées à la Vente au 2nd semestre 2018 102 Volumes échangés à l'Achat au 2nd semestre 2018 28 593 Volumes échangés à la Vente au 2nd semestre 2018 8 097

Les informations en date du 30 juin 2018 sont rappelées ci-dessous :

Moyens disponibles en titres 46 452 Moyens disponibles en espèces 33 583,98 € Nombre de transactions exécutées à l'Achat au 1er semestre 2018 91 Nombre de transactions exécutées à la Vente au 1er semestre 2018 88 Volumes échangés à l'Achat au 1er semestre 2018 16 088 Volumes échangés à la Vente au 1er semestre 2018 1 088

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé majoritairement d'actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP - code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d'informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

T +33 1 58 44 70 00

relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, DDB Financial

T +33 1 53 32 61 51

M +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@ddbfinancial.fr



Site Internet : www.mrminvest.com

