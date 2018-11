MRM : Cérémonie de plantation du premier arbre du chantier d’extension du centre commercial Valentin au nord de Besançon

Communiqué de presse

▪ Cérémonie de plantation du premier arbre du chantier d'extension du centre commercial Valentin au nord de Besançon

Paris, le 22 novembre 2018 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce la Cérémonie du Premier Arbre qui se tiendra ce jour à partir de 18h au Centre Commercial Valentin situé à Ecole-Valentin au nord de Besançon, un site détenu en co-propriété par MRM (galerie commerciale) et Carrefour Property (hypermarché).

Après la rénovation du centre en 2017, cette cérémonie marque le lancement des travaux de l'extension de sa galerie commerciale qui s'accompagne de la rénovation et de la végétalisation du parking du centre commercial. Le premier arbre sera planté en présence d'Yves Guyen, Maire d'École-Valentin (25), Jacques Blanchard, Directeur Général de MRM, et Christophe Venault, Directeur de l'hypermarché Carrefour. L'arbre planté est un chêne.

Jacques Blanchard, Directeur Général de MRM, a déclaré : « Nous sommes heureux de célébrer cette étape symbolique du projet d'extension du centre commercial Valentin sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. L'agrandissement de la galerie commerciale permettra de proposer à nos clients une offre enrichie, au sein d'un espace chaleureux et moderne, en capitalisant sur le succès rencontré par l'hypermarché Carrefour et la galerie commerciale depuis la création du centre en 1984. Plusieurs des enseignes déjà présentes dans la galerie ont également décidé, à cette occasion, d'agrandir leurs surfaces ou d'installer leur nouveau concept. Enfin, pour MRM, ce programme, reflet de son savoir-faire en matière de gestion et de restructuration d'actifs commerciaux existants, constitue le plus important des projets du plan de valorisation initié en 2016. »

Un centre commercial à l'attractivité encore renforcée

Idéalement localisé au croisement de l'A36 et de la RN57 au nord de Besançon, au cœur d'une zone de chalandise de 250 000 habitants à moins de 30 mn en voiture, le centre commercial Valentin est composé de l'hypermarché Carrefour d'une surface de vente de 9 400 m², leader sur l'agglomération du Grand Besançon, et de la galerie commerciale d'une surface avant extension de 4 100 m² GLA, intégralement occupée avec 32 commerçants.

La galerie commerciale est étendue dans l'axe du mail existant, avec la création de nouvelles cellules d'une surface de 2 600 m². Une partie de la galerie existante est restructurée. Après réalisation de l'extension, la galerie s'étendra sur une surface de 6 700 m² GLA. Elle abritera deux moyennes surfaces (hors hypermarché) et 50 boutiques.

MRM a confié la commercialisation de l'extension à la société Accessite. L'objectif est de renforcer l'offre de restauration et d'accueillir de nouvelles enseignes d'équipement de la personne et de la maison. Parmi les enseignes déjà présentes, certaines, comme Histoire d'Or et Maty, ont saisi l'opportunité de l'extension pour se déplacer dans la galerie et proposer leur nouveau concept. C'est également le cas de la cafétéria du groupe Casino Restauration qui en profite pour installer son nouveau concept « A la bonne heure » et un point de vente à emporter « Cœur de blé ».

Rénovation du parc de stationnement

Compte tenu de l'emprise de l'extension sur le parking existant, le programme comprend également la refonte du parc de stationnement qui comportera un total de 1 232 places. Un nouveau parking de 250 places est construit en superstructure, sur le toit terrasse couvrant l'extension. Ceci facilitera le cheminement des clients qui descendront directement dans la galerie commerciale. L'avancée du toit de l'extension permettra également de protéger 100 places de parking au sol sous un auvent.

Le traitement paysager du parking prévoit la plantation de 90 arbres, en plus des 6 750 m² d'espaces verts.

Les circulations, intégralement repensées, faciliteront le parcours des véhicules. Enfin, dans un souci de mise en valeur des liaisons douces, le programme inclut également l'aménagement de pistes cyclables.

Les travaux sont réalisés par BEG Ingénierie et l'achèvement du chantier est prévu fin 2019. Les nouvelles boutiques ouvriront leurs portes au public début 2020.

A l'issue de l'opération, un flux de 3 millions de visiteurs par an est attendu dans le centre commercial, soit une hausse de la fréquentation de 20%.

