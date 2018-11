MRM : Informations financières du 3ème trimestre 2018

Communiqué de presse

Paris, le 9 novembre 2018 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce ce jour son chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2018, correspondant aux revenus locatifs bruts constatés sur la période.

MRM rappelle avoir cédé au cours du 2ème trimestre 2018 l'immeuble Nova situé à La Garenne-Colombes, dernier immeuble de bureaux en exploitation dans le patrimoine de la société. Cette cession a marqué l'aboutissement de la stratégie de recentrage des opérations de MRM sur les actifs de commerce initiée mi-2013. En conséquence, le chiffre d'affaires réalisé au 3ème trimestre 2018 correspond intégralement aux revenus locatifs bruts générés par les actifs de commerce.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les revenus locatifs bruts s'élèvent à 7,24 millions d'euros, en retrait de 14,2% par rapport à la même période de l'année dernière du fait notamment de la cession de l'immeuble Nova. A périmètre comparable, ils reculent de 4,7%.

Commerces

Au cours du 3ème trimestre 2018, les actifs de commerce ont généré 2,18 millions d'euros de revenus locatifs bruts, soit un léger recul de 0,06 million d'euros (-2,8%) par rapport au 3ème trimestre 2017.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les revenus locatifs bruts des commerces atteignent 6,46 millions d'euros. Leur recul de 4,9% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2017 résulte principalement de la libération de trois moyennes surfaces, représentant un total de 6 000 m², intervenue fin 2017. Depuis, deux de ces moyennes surfaces ont été recommercialisées à des conditions financières revalorisées mais, compte tenu des dates de prise d'effet des baux correspondants (mars 2018 aux Halles du Beffroi à Amiens et juin 2018 à Reims), leur contribution aux revenus locatifs des neuf premiers mois 2018 n'est que partielle.

Bureaux

Les revenus locatifs des bureaux sur les neuf premiers mois de l'année 2018 se sont élevés à 0,78 million d'euros et correspondent aux loyers générés par l'immeuble Nova jusqu'au 15 mai 2018, date à laquelle l'actif a été cédé.

Chiffre d'affaires consolidé

(M€) T3 2018 % du total T3 2017 Evolution Evolution

à p.c.1là p.c.1 9 mois 2018 % du total 9 mois 2017 Evolution Evolution à p.c.1 Commerces 2,18 100% 2,24 -2,8% -2,8% 6,46 89% 6,79 -4,9% -5,6% Bureaux - 0% 0,53 -100,0% 0,0% 0,78 11% 1,66 -52,6% +2,5% Total revenus locatifs bruts 2,18 100% 2,77 -21,3% -2,8% 7,24 100% 8,44 -14,2% -4,7% (Données non auditées)

Perspectives

MRM poursuit le déploiement du plan d'investissement consacré à 7 des 9 actifs de commerce en portefeuille. Les programmes concernant les Halles du Beffroi à Amiens, le centre commercial Sud Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines et l'ensemble mixte Carré Vélizy à Vélizy-Villacoublay sont achevés.

Au début du 4ème trimestre, les travaux d'extension d'Aria Parc à Allonnes ont été terminés et le bail de l'enseigne Maison Dépôt, portant sur une surface de 3 300 m², a pris effet.

MRM poursuit la mise en oeuvre du programme de valorisation du centre commercial Valentin à proximité de Besançon, le projet le plus important de son plan d'investissement. Après rénovation de l'existant en 2017, le chantier est entré au cours du 2ème trimestre de cette année dans la phase d'extension de 2 600 m² de la galerie commerciale (portant sa surface totale à 6 700 m²). Le centre Valentin ouvrira ses portes au public sous sa nouvelle configuration début 2020.

MRM confirme viser à l'issue de ce plan d'investissement, prévue pour début 2020, un montant de loyers annualisés nets supérieur à 10 millions d'euros sur la base d'un taux d'occupation de son portefeuille de commerces de 95% (hors acquisition ou cession).

Agenda

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre et les résultats annuels 2018 seront publiés le 22 février 2019 avant ouverture de bourse et présentés au cours d'une réunion d'information qui se tiendra le même jour.

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé majoritairement d'actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP - code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Annexe : Revenus trimestriels

Chiffres d'affaires consolidés

(M€) T1

2018 T1

2017 Evolution Evolution à périmètre comparable1 Commerces 2,13 2,29 -6,7% -7,7% Bureaux 0,53 0,59 -11,3% +3,8% Total revenus locatifs bruts 2,66 2,88 -7,7% -5,6%

Chiffres d'affaires consolidés

(M€) T2

2018 T2

2017 Evolution Evolution à périmètre comparable1 Commerces 2,14 2,25 -5,1% -6,1% Bureaux 0,26 0,53 -51,6% 0,0% Total revenus locatifs bruts 2,40 2,79 -14,0% -5,5%

Chiffres d'affaires consolidés

(M€) T3

2018 T3

2017



Evolution Evolution à périmètre comparable1 Commerces 2,18 2,24 -2,8% -2,8% Bureaux - 0,53 -100,0% 0,0% Total revenus locatifs bruts 2,18 2,77 -21,3% -2,8%



Les évolutions à périmètre comparable sont établies en déduisant du chiffre d'affaires publié en année n les loyers générés parles actifs acquis et en déduisant du chiffre d'affaire publié en année n-1 les loyers générés par les actifs cédés. Projection sur 12 mois des loyers minimum garantis en place, hors taxes, hors franchises et mesures d'accompagnements preneurs.

