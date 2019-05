MRM : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte et décisions du Conseil d'administration du 29 mai 2019

Communiqué de presse

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte et décisions du Conseil d'administration du 29 mai 2019

Approbation d'une distribution de primes de 0,11 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2018

Suppression des droits de vote double attachés aux actions de la société

Approbation de l'ensemble des résolutions relatives aux ratifications et renouvellements de mandats d'administrateur

M. Jacques Blanchard est reconduit dans sa fonction de Directeur Général

Paris, le 29 mai 2019 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerces, annonce les résultats de l'Assemblée Générale Mixte et les décisions du Conseil d'administration qui se sont tenus ce jour sous la présidence de M. François de Varenne, Président du Conseil d'administration.

Pour sa partie Ordinaire , l'Assemblée Générale des actionnaires de MRM a adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions, parmi lesquelles :

La distribution de primes de 0,11 euro par action au titre de l'exercice 2018 : la date de détachement du coupon est fixée au 5 juin 2019 et sa date de mise en paiement au 7 juin 2019 ;

Le renouvellement de M. Jacques Blanchard en qualité d'administrateur, la ratification de la nomination provisoire de Mme Valérie Ohannessian et son renouvellement en qualité d'administrateur ainsi que la ratification de la nomination provisoire de M. Gilles Castiel en qualité d'administrateur.

Pour sa partie Extraordinaire , l'Assemblée Générale a adopté à une très large majorité les 13e, 14e, 16e, 17e et 18e résolutions.

L'Assemblée Générale des actionnaires a notamment approuvé la modification des statuts de MRM en vue de supprimer le droit de vote double attaché aux actions de la société justifiant d'une inscription nominative continue depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire : il est précisé que la soumission de cette résolution au vote de l'Assemblée Générale Mixte a été rendue possible grâce à l'approbation de la suppression des droits de vote double par l'Assemblée Spéciale des détenteurs d'actions à droit de vote double qui s'est tenue au préalable ;

L'Assemblée Générale des actionnaires a rejeté la 15e résolution qui était présentée à l'effet de satisfaire à une obligation légale. Il est précisé que, dans son rapport sur le texte des résolutions daté du 4 avril 2019, le Conseil d'administration avait invité l'Assemblée Générale à rejeter ce projet de résolution, considérant son approbation non opportune.

Au cours de sa réunion qui s'est tenue ce jour à la suite de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le Conseil d'administration de MRM a pris acte du résultat des votes de cette dernière et a consécutivement procédé à :

La reconduction de M. Jacques Blanchard, administrateur de MRM, dans sa fonction de Directeur Général ;

La modification des statuts de la société qui précisent dorénavant qu'il n'est pas conféré de droit de vote double aux actions MRM.

Composition du Conseil d'administration de MRM au 29 mai 2019 :

François de Varenne, administrateur et Président du Conseil de MRM, Président du Directoire de SCOR Investment Partners

Jacques Blanchard, administrateur et Directeur Général de MRM

Brigitte Gauthier-Darcet, administrateur indépendant

Valérie Ohannessian, administrateur indépendant

Gilles Castiel, administrateur, Directeur de l'Immobilier de SCOR

SCOR SE, administrateur, Société représentée par Karina Lelièvre, Secrétaire général adjoint de SCOR

Les résultats détaillés des votes des résolutions soumises à l'Assemblée Spéciale des détenteurs d'actions à droit de vote double et de celles soumises à l'Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur le site Internet de la société : www.mrminvest.com.

Agenda

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2019 seront publiés le 26 juillet 2019 avant ouverture de bourse et présentés au cours d'une réunion d'information qui se tiendra le même jour.

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d'actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP - code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d'informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00

relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com



15e résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise du Groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

