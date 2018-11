MRM : lancement de travaux au Centre Commercial Valentin

22/11/2018 | 09:37

MRM annonce le lancement des travaux de l'extension de sa galerie commerciale du Centre Commercial Valentin, situé à Ecole-Valentin au nord de Besançon, qui s'accompagne de la rénovation et de la végétalisation du parking du centre commercial.



'L'agrandissement de la galerie permettra de proposer à nos clients une offre enrichie, en capitalisant sur le succès rencontré par l'hypermarché Carrefour et la galerie commerciale depuis la création du centre en 1984' commente le directeur général Jacques Blanchard.



'Pour MRM, ce programme, reflet de son savoir-faire en matière de gestion et de restructuration d'actifs commerciaux existants, constitue le plus important des projets du plan de valorisation initié en 2016', poursuit-il.



