MRM : un concert dépasse les 5% du capital

25/01/2019 | 16:23

Le concert composé des sociétés CB Richard Ellis European Warehousing Sàrl, CBRE Global Investors Asia Holdings BV, CB Richard Ellis Investors DB Co-Invest LLC et PREFF Pan-European Real Estate Fund of Funds plc, a déclaré avoir franchi en baisse, le 18 janvier 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société MRM et détenir 581 386 actions MRM représentant 1 162 772 droits de vote, soit 1,33% du capital et 2,16% des droits de vote de cette société.



