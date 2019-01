MSCI : annonce aux investisseurs la date d'une téléconférence pour examiner ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), un important fournisseur d'indices et d'outils et services de construction de portefeuilles et de gestion des risques destinés aux investisseurs internationaux, a annoncé aujourd'hui qu’il publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2018 le jeudi 31 janvier 2019.

L’équipe de direction de MSCI passera en revue les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 le jeudi 31 janvier 2019 à 11h00 (heure de l'est). Pour écouter l'événement en direct, rendez-vous à la section événements et présentations de la page d'accueil Relations avec les investisseurs de MSCI à l’adresse:http://ir.msci.com/events.cfm, ou composez le 1-877-376-9931. ID de la conférence: 3474708, pour les États-Unis. Numéro de tél. pour les appelants internationaux: 1-720-405-2251, ID de la conférence: 3474708. Le communiqué des résultats et la présentation aux investisseurs utilisés lors de la téléconférence seront disponibles sur la page d'accueil du service Relations avec les investisseurs de MSCI.

Un enregistrement audio de la téléconférence sera disponible sur notre site web Relations avec les investisseurs à l’adresse:http://ir.msci.com/events.cfm, environ deux heures après la fin de l'événement en direct. L'enregistrement sera également disponible jusqu'au 3 février 2019 en composant le 1-855-859-2056, ID de la conférence: 3474708 aux États-Unis, ou le 1-404-537-3406, ID de la conférence: 3474708 pour les appelants internationaux. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera archivée dans la section événements et présentations du site web Relations avec les investisseurs de MSCI pendant 12 mois après la conférence téléphonique.

À propos de MSCI

Depuis plus de 45 ans, les indices et les analyses basés sur la recherche de MSCI aident les grands investisseurs mondiaux à construire et à gérer de meilleurs portefeuilles. Pour mieux comprendre les facteurs de performance et de risque de leurs portefeuilles, nos clients s’appuient sur nos offres de services, notre large couverture par classe d’actifs et notre recherche innovante.

Notre gamme de produits et de services comprend des indices, des modèles analytiques, des données, des référentiels immobiliers et des recherches selon les critères ESG.

MSCI est au service de 99 des 100 plus importants gestionnaires de portefeuille, selon le dernier classement P&I.

Au 30 juin 2018, le total des actifs référencés aux indices MSCI Equity dans le monde s'élevait à plus de 14.800 milliards de dollars.

Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse:www.msci.com. MSCI#IR

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190117005613/fr/