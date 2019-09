MSCI : fera une présentation à la conférence Barclays Global Financial Services

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui que Linda S. Huber, directrice financière et trésorière, s’exprimera à l’occasion de la conférence Barclays Global Financial Services qui aura lieu au Hilton Hotel Midtown de New York le mardi 10 septembre 2019 à 7h30 (HNE).

La webdiffusion audio en direct de la présentation sera disponible via la section “Events and presentations” (Événements et présentations) de la page d’accueil du site de MSCI consacré aux relations avec les investisseurs, http://ir.msci.com/events.cfm. Une rediffusion de la présentation sera disponible, dans les 24 heures qui suivent ladite présentation, sur le même site pendant 60 jours.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d'investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement.

Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com. MSCI#IR

Déclaration relative au site web et aux médias sociaux

MSCI utilise son site Internet, notamment ses mises à jour trimestrielles, son blogue, ses podcasts et ses canaux de médias sociaux, dont son compte Twitter d’entreprise (@MSCI_Inc), comme circuits de distribution des informations sur l'entreprise. Les informations que nous publions via ces circuits peuvent être considérées comme importantes. En conséquence, il est conseillé aux investisseurs de suivre ces canaux, en plus de nos communiqués de presse, dépôts auprès de la SEC, et conférences téléphoniques et webdiffusions publiques. De plus, vous pouvez recevoir automatiquement des alertes par e-mail et d’autres informations concernant MSCI lorsque vous enregistrez votre adresse e-mail en visitant la section “Email Alerts Subscription” (Abonnement aux alertes par e-mail) de la page d’accueil du site de MSCI consacré aux relations avec les investisseurs à l’adresse http://ir.msci.com/alerts.cfm. Les contenus du site Internet de MSCI, notamment ses mises à jour trimestrielles, son blogue, ses podcasts et ses canaux de médias sociaux ne sont cependant pas incorporés par renvoi dans le présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190905005794/fr/