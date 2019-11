MSCI : finalise de l'inclusion partielle de 20% des actions A chinoises dans les indices MSCI :

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MSCI a annoncé la clôture de la troisième et dernière phase de l'inclusion partielle de 20% des actions A chinoises dans les indices MSCI, y compris l'indice des marchés émergents de MSCI. À la clôture des marchés le 26 novembre 2019, les indices MSCI incluront 472 actions A chinoises, comprenant 244 titres à grande capitalisation et 228 titres à capitalisation intermédiaire. La pondération des actions A chinoises dans MSCI ACWI et les indices des marchés émergents de MSCI atteindra 0,5% et 4%, respectivement.L'indice chinois de MSCI, qui inclura les actions A chinoises et des actions cotées à l'étranger, comprendra 710 titres représentant 4% et 34% de MSCI ACWI et des indices des marchés émergents de MSCI, respectivement.