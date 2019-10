MSCI : finalise le rachat de la fintech Carbon Delta

Données financières (USD) CA 2019 1 543 M EBIT 2019 749 M Résultat net 2019 556 M Dette 2019 1 718 M Rendement 2019 1,16% PER 2019 32,5x PER 2020 32,0x VE / CA2019 12,8x VE / CA2020 11,6x Capitalisation 18 015 M Graphique MSCI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MSCI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 238,20 $ Dernier Cours de Cloture 212,70 $ Ecart / Objectif Haut 22,2% Ecart / Objectif Moyen 12,0% Ecart / Objectif Bas -19,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Henry A. Fernandez Chairman & Chief Executive Officer C. D. Baer Pettit President Laurent Seyer Chief Operating & Client Officer Linda S. Huber Chief Financial Officer Jigar Thakkar Chief Technology Officer & Head-Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MSCI 44.27% 18 443 S&P GLOBAL INC. 42.90% 60 339 RELX 14.14% 45 998 MOODY'S CORPORATION 40.54% 38 754 THOMSON REUTERS CORPORATION 33.02% 33 522 EXPERIAN PLC 30.03% 28 798