MSCI : met à jour la date de publication des actifs sous gestion dans les ETF liés aux indices MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide aux décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui qu’il publierait, le ou vers le 14 juin, les valeurs historiques des actifs sous gestion (« AUM ») associés aux ETF liés aux indices MSCI à la date du dernier jour de mai 2019, et la moyenne mensuelle pour mai 2019. Des informations sont disponibles sous le lien « AUM in ETFs Linked to MSCI Indexes » sur le site des Relations avec les investisseurs de MSCI à http://ir.msci.com/aum-etf. Jusqu’à nouvel ordre, MSCI souhaite que ces données sur les actifs sous gestion soient désormais publiées à la mi-mois. Un avis relatif à la date d’une nouvelle publication, dans le cas échéant, sera publié le premier jour ouvrable du mois sur le même site.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide aux décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous améliorons la prise des décisions d’investissement en permettant à nos clients de comprendre et d’analyser les facteurs clés de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficients. Nous élaborons des solutions de pointe basées sur la recherche que nos clients utilisent pour mieux comprendre l'ensemble du processus d’investissement et améliorer sa transparence.

