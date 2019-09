MSCI : nomme Salli Schwartz à la tête des relations avec les investisseurs et trésorier

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté financière mondiale, a annoncé aujourd'hui que Salli Schwartz a été nommé responsable des relations avec les investisseurs et trésorier, à compter du 16 septembre 2019.

" Nous sommes impatients que Salli Schwartz rejoigne MSCI. Ses 20 années d'expérience dans le secteur des services financiers, particulièrement dans l'établissement et l'exécution de la stratégie en matière de capital, l'élaboration de solides programmes de communication avec les investisseurs et la gestion des relations avec les actionnaires, les agences de notation et les analystes des ventes, nous permettront de continuer à maximiser la valeur pour les actionnaires, " a déclaré Linda S. Huber, directrice des finances chez MSCI.

" MSCI continue d'évoluer et de croître rapidement, et je suis ravie de travailler avec Linda et le comité exécutif pour améliorer sa stratégie de gestion du capital et pour relater l'histoire de la société aux investisseurs, " a déclaré Mme Schwartz.

Auparavant, Mme Schwartz a occupé le poste de responsable mondiale de la gestion stratégique du capital et trésorière de Moody's Corporation. Elle a créé le Groupe de gestion stratégique du capital de Moody's en combinant les équipes des relations avec les investisseurs et de la trésorerie, composées de 20 professionnels internationaux. Elle a également occupé d'autres postes de direction clés au cours de ses 12 années de service chez Moody's Corporation, dont celui de responsable mondiale des relations avec les investisseurs et des communications, ainsi que divers postes de développement d'entreprise. Mme Schwartz a commencé sa carrière au sein du groupe de services bancaires d'investissement de Legg Mason et a fait partie du programme de rotation en gestion financière chez Citigroup.

Mme Schwartz est titulaire d'un M.B.A. de la Johnson Graduate School of Management de l'Université Cornell et d'un B.A. en histoire et sociologie de la science de l'Université de Pennsylvanie.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d'investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient être à l’origine d’une différence significative entre les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels et les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels.

D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190909005770/fr/