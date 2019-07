MSCI : organise une conférence téléphonique visant à examiner les résultats du deuxième trimestre 2019

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un fournisseur de premier plan d'outils et de services critiques d'aide à la décision destinés à la communauté globale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui que la société publiera ses résultats du deuxième trimestre 2019 jeudi 1er août 2019.

La haute direction de MSCI examinera les résultats du deuxième trimestre jeudi 1er août 2019 à 11:00 Heure de l'Est des Etats-Unis. Pour écouter la retransmission en direct, consultez la section de la page d'accueil des Relations avec les investisseurs de MSCI, dédiée aux événements et aux présentations, veuillez consulter la page http://ir.msci.com/events.cfm, ou composer le 1-877-376-9931, avec, pour identifiant de la conférence, 7743929 aux Etats-Unis. Les appelants internationaux sont tenus de composer le 1-720-405-2251, avec, pour identifiant de la conférence, 7743929. La présentation des résultats et celle, connexe, des investisseurs, utilisée pendant la conférence téléphonique sera mise à disposition sur la page d'accueil des Relations avec les investisseurs de MSCI.

Un enregistrement audio de la conférence sera disponible sur notre site Web des Relations avec les investisseurs, à l'adresse http://ir.msci.com/events.cfm , débutant environ deux heures après l'achèvement de l'événement réel. Jusqu'au 4 août 2019, l'enregistrement sera également disponible en composant le 1-855-859-2056, avec, pour identifiant de la conférence, 7743929 aux Etats-Unis, ou le 1-404-537-3406 avec, pour identifiant de la conférence, 7743929 pour les appelants internationaux. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera archivée dans la section Evénements et présentations du site Web des Relations avec les investisseurs de MSCI, pendant 12 mois après la conférence.

