MSCI : va renforcer sa capacité de gestion du risque climatique grâce à l'acquisition de Carbon Delta

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui que sa filiale, MSCI Barra (Suisse) Sàrl, a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Carbon Delta AG (« Carbon Delta »), une société basée à Zurich et spécialisée dans la fintech environnementale et l’analyse de données.

Fondé en 2015, Carbon Delta est un leader mondial dans l’analyse de scénarios liés aux changements climatiques. Ensemble, MSCI et Carbon Delta vont créer une offre complète d’évaluation du risque climatique et de reporting pour le marché institutionnel, fournissant aux investisseurs internationaux des solutions pour les aider à mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur leurs portefeuilles d’investissement et à se conformer aux initiatives et exigences de déclarations en matière de risque climatique, qu’elles soient obligatoires ou volontaires. Des entités telles que le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) et les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) sont à l’origine d’initiatives de déclaration volontaire, et les exigences relatives aux déclarations obligatoires se développent rapidement dans l’Union européenne et en Amérique du Nord.

L’intégration de Carbon Delta permettra d’élargir la solide gamme de capacités de MSCI en matière de risque climatique, offrant une technologie de modélisation de pointe qui prend en charge l’analyse des scénarios climatiques et l’évaluation prospective des risques physiques et des risques de transition ainsi qu’une analyse approfondie des sociétés cotées en bourse dans le monde. Cette solution, la valeur en risque climatique de MSCI, un indicateur précurseur et innovant du risque climatique, calcule l’impact des changements climatiques sur la valeur marchande d’une entreprise et aide les investisseurs à comprendre et à quantifier ces risques dans leur portefeuille.

« Nous pensons que les changements climatiques deviendront l’un des facteurs d’investissement les plus importants à long terme. Les investisseurs institutionnels doivent être en mesure d’analyser le degré d’exposition de leurs portefeuilles au risque climatique, tout en étant en mesure de rendre compte de leur stratégie pour le climat, » a déclaré Remy Briand, responsable ESG chez MSCI. « Nous sommes heureux de nous associer à Carbon Delta pour fournir à nos clients des capacités d’analyse du risque climatique de pointe, à même de façonner les pratiques futures dans la gestion des investissements. »

Le siège de Zurich agira en tant que Climate Risk Center (Centre du risque climatique) de MSCI et sera donc le centre névralgique pour le développement d’outils et d’analyses des risques liés aux changements climatiques. L’objectif consistera à développer des partenariats solides avec les grandes institutions d’enseignement et de recherche à travers le monde afin de faire progresser l’utilisation de la climatologie dans l’analyse des risques financiers, ceci en s’appuyant sur les relations déjà forgées par Carbon Delta.

« Carbon Delta s’est efforcé de créer les meilleurs outils d’analyse des scénarios liés aux changements climatiques pour les institutions financières, » a déclaré Oliver Marchand, PDG de Carbon Delta. « Nous sommes très heureux d’unir nos forces à celles de MSCI pour développer et faire mûrir nos produits. L’association des analyses de scénarios de Carbon Delta et des produits de MSCI, voilà ce que les investisseurs institutionnels recherchaient. »

Selon les termes de l’accord définitif, la transaction devrait être conclue au cours du mois prochain, sous réserve des conditions de clôture d’usage. En tant que société en démarrage, l’entreprise dégage actuellement un revenu d’environ 1 à 2 millions de dollars et ajoutera des coûts d’environ 4 à 5 millions de dollars au secteur d’exploitation ESG, au sein du secteur de reporting « Tous autres » de MSCI. L’achat sera financé au moyen des liquidités existantes.

-Fin-

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d’investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d’analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l’industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d’investissement. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient être à l’origine d’une différence significative entre les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels et les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels.

D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190909005352/fr/