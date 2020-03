L'Asie recule encore, les contrats à terme se redressent en Europe et aux USA

HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--Au lendemain d'un jeudi noir sur les places boursières mondiales, les marchés d'actions asiatiques poursuivent leur baisse vendredi. Cependant, il s'écartent en fin de séance des points bas atteints précédemment et les contrats à terme sur les indices européens et américains se redressent, laissant attendre une séance plus favorable en Europe et aux Etats-Unis.

A 6h50, l'indice Nikkei 225 de la Bourse de Tokyo perdait 3,6%, s'écartant ainsi de ses points bas de début de séance. A Séoul, le Kospi reculait de 2,6%, tandis que l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong cédait 1,5%. Le Shanghai Composite chinois fléchissait de 0,7%.

Parallèlement, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 0,2% et celui sur le S&P 500 affichait une hausse de 2,8%.

Les fortes baisses accusées par les indices asiatiques ont déclenché des suspensions temporaires de cotations sur plusieurs Bourses, dont l'Indonésie, les Philippines et la Corée du Sud.

Eli Lee, responsable de la stratégie d'investissement de Bank of Singapore, indique que les marchés resteront probablement volatils, les taux de contamination par le coronavirus dans le monde ne semblant pas atteindre de pic. Selon lui, les actions mondiales étaient relativement chères avant le début du récent mouvement de vente, ce qui explique sa gravité.

Wall Street a connu une nouvelle séance noire jeudi, marquée par la plus lourde chute de l'indice Dow Jones depuis le krach de 1987, les investisseurs redoutant une contraction de l'économie mondiale à la suite des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'annonce d'une augmentation des injections de liquidités de la Réserve fédérale (Fed) dans le système financier n'est pas parvenue à rassurer les marchés, les investisseurs réagissant davantage aux restrictions de voyages aux Etats-Unis annoncées par Donald Trump pour endiguer l'épidémie.

Tai Hui, responsable de la stratégie de marché de J.P. Morgan Asset Management en Asie, indique que les investisseurs intègrent désormais une récession aux Etats-Unis.

Il ajoute que si les banques centrales ont rapidement réagi en abaissant leurs taux et en assurant d'importants financements aux banques et aux entreprises, ces mesures ne sont pas suffisantes. "Les gouvernements devront accélérer leur soutien budgétaire [...] pour limiter l'impact négatif sur les entreprises et les ménages à faible revenu", estime-t-il.

