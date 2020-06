MSCI : désigne Axel Kilian à la tête de la division couverture client de la zone EMEA

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui qu'Axel Kilian avait été nommé au poste de directeur de la division couverture client pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à dater du 1er juin 2020. Basé à Londres, M. Kilian agira sous la responsabilité de M. Alvise Munari, directeur de la division couverture client à l'international.

À ce poste, M. Kilian encadrera les équipes en charge des ventes, de la gestion des relations client et du service client dans toute la zone EMEA. Il travaillera également en étroite collaboration avec les équipes de MSCI responsables de la recherche et des produits au niveau mondial afin de mettre en œuvre des stratégies axées sur des solutions client optimisées et un maintien de la croissance dans la région. L'équipe de direction de la division couverture client de la zone EMEA relèvera directement de la supervision de M. Kilian.

« La vaste expérience d'Axel sur les marchés internationaux de différents produits et segments de client, ainsi que sa connaissance directe du secteur de la gestion de patrimoine apportera une énorme plus-value aux efforts de couverture internationale de MSCI », a déclaré Alvise Munari, directeur de la division couverture client à l'international. « Je suis convaincu que l'expérience et le leadership d'Axel se révéleront essentiels à la mission de MSCI visant à fournir des services client de qualité supérieure et à assurer la réussite continue de MSCI dans la zone EMEA. »

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre les rangs d'une société innovante et visionnaire telle que MSCI. Sur les marchés complexes actuels, caractérisés par un niveau élevé d'instabilité, il est crucial pour les investisseurs, les propriétaires d'actifs, les gestionnaires de patrimoine et les banques d'avoir accès à des outils qui les aident à prendre de meilleures décisions d'investissement et à gérer le risque efficacement. L'offre de produits et les initiatives de recherche de pointe de MSCI permettent à la société de proposer une expérience client exceptionnelle tant aujourd'hui qu'à l'avenir », a affirmé M. Kilian.

M. Kilian arrive chez MSCI avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Au cours de ces 15 dernières années, il a occupé divers postes de cadre en charge de la gestion des clients au sein d'éminentes institutions financières telles que JPMorgan, Lehman Brothers, Nomura et UBS, sur l'ensemble des segments des participations, des produits dérivés et de la gestion de patrimoine. Avant de rejoindre MSCI, M. Kilian était directeur de la division « Clients à valeur nette très élevée » pour UBS en Allemagne et en Autriche. Il était à ce titre basé à Francfort. Il a également occupé les postes de directeur international de la distribution des produits dérivés sur actions et de directeur européen de la répartition des participations chez UBS à Londres.

M. Kilian est titulaire d'un M.B.A. obtenu à l'université d'Augsbourg en Allemagne.

À propos de MSCI

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté internationale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous rendons possible la prise de meilleures décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en matière de risques et de rendement, et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.msci.com.

