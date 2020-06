Orange intéressé par des investissements en Afrique

Données financières ZAR USD EUR CA 2020 169 Mrd 9 825 M 8 725 M Résultat net 2020 11 820 M 688 M 611 M Dette nette 2020 110 Mrd 6 396 M 5 680 M PER 2020 8,17x Rendement 2020 10,4% Capitalisation 94 449 M 5 523 M 4 883 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,21x Nbr Employés - Flottant 65,1% Graphique MTN GROUP LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MTN GROUP LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 80,55 ZAR Dernier Cours de Cloture 52,53 ZAR Ecart / Objectif Haut 80,8% Ecart / Objectif Moyen 53,3% Ecart / Objectif Bas 29,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Robert Andrew Shuter Group President, CEO & Executive Director Mcebisi Hubert Jonas Chairman Jens Schulte-Bockum Group Chief Operating Officer Ralph Tendai Mupita Group Chief Financial Officer & Executive Director Charles Molapisi Chief Information & Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MTN GROUP LIMITED -36.32% 5 523 SOFTBANK CORP. -6.20% 60 470 BHARTI AIRTEL LIMITED 22.84% 40 153 CELLNEX TELECOM 27.05% 21 098 SAFARICOM PLC -3.33% 11 458 TELE2 AB (PUBL) -10.45% 8 970