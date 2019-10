MTU Aero Engines : Pas de retournement en vue 30/09/2019 | 09:30 achat En cours

Cours d'entrée : 243.3€ | Objectif : 260€ | Stop : 215.8€ | Potentiel : 6.86% Le titre MTU Aero Engines ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 260 €. Graphique MTU AERO ENGINES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 198.7 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 249.5 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 253.4 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 25.28 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

CA 2019 4 792 M EBIT 2019 748 M Résultat net 2019 504 M Dette 2019 826 M Rendement 2019 1,40% PER 2019 25,3x PER 2020 22,6x VE / CA2019 2,81x VE / CA2020 2,60x Capitalisation 12 618 M Prochain événement sur MTU AERO ENGINES 25/10/19 Q3 2019 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 225,14 € Dernier Cours de Cloture 243,80 € Ecart / Objectif Haut 12,8% Ecart / Objectif Moyen -7,65% Ecart / Objectif Bas -34,4%