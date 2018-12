MTU Aero Engines : Oddo reste à l'achat après une réunion

03/12/2018 | 10:17

Le groupe a réalisé son CMD vendredi dernier à Londres. ' Nous avons trouvé le ton particulièrement confiant ' indique Oddo. Suite à cette réunion, le bureau d'analyses anticipe un EBITA de 770 ME en 2019 sur la base d'un E/$ à 1.18 (9% au-dessus du consensus).



' Notre FCF (définition MTU) est attendu à 350 ME (cons. 339 ME) soit une conversion cash par rapport au résultat net ajusté de 63% (guidance 50-60%) ' indique Oddo. ' Nous pensons que cette amélioration de la génération de FCF ouvre la voie à une amélioration de la politique de retour de cash et anticipons un relèvement du taux de distribution dès 2018 à 40% vs 30% en 2017 '.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 220 E.



Il trouve justification dans les éléments suivants. ' Une normalisation de l'exécution du GTF et une amélioration progressive de la courbe d'apprentissage : si le management s'est abstenu de donner un objectif chiffré de livraisons sur 2019 et un horizon pour l'atteinte du point mort, il nous a paru confiant sur le ramp up du GTF ' explique Oddo.



' La poursuite de la bonne dynamique sur l'après-vente avec une bonne visibilité notamment sur les moteurs à forte puissance : Clairement la solidité de la demande et une stabilisation du prix du baril au tour de 60 $ plaident en faveur de la poursuite d'une utilisation intensive des vieux moteurs et limitent le risque de retrait (sur le T3 2018, le taux de mise au sol des avions était de 5.6% pour l'industrie, le plus bas en 10 ans) ce qui est positif pour le segment de l'après-vente '.



