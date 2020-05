MTU AERO ENGINES AG : Morgan Stanley toujours à vendre sur le dossier

Données financières (EUR) CA 2020 3 740 M EBIT 2020 454 M Résultat net 2020 284 M Dette 2020 910 M Rendement 2020 1,43% PER 2020 24,1x PER 2021 17,0x VE / CA2020 2,00x VE / CA2021 1,81x Capitalisation 6 564 M Graphique MTU AERO ENGINES AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MTU AERO ENGINES AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 134,62 € Dernier Cours de Cloture 124,20 € Ecart / Objectif Haut 93,2% Ecart / Objectif Moyen 8,39% Ecart / Objectif Bas -37,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Reiner Winkler Chief Executive Officer Klaus Eberhardt Chairman-Supervisory Board Lars Wagner Chief Operating Officer Peter Kameritsch Chief Financial & Information Officer Thomas Dautl Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MTU AERO ENGINES AG -51.22% 7 125 SAFRAN -41.07% 37 393 TRANSDIGM GROUP INC. -37.03% 19 066 HEICO CORPORATION -20.78% 10 710 AVIC AIRCRAFT CO., LTD. 0.17% 7 014 CURTISS-WRIGHT CORPORATION -30.38% 4 086