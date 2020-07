Muenchener Rueckversicherung AG : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 23/07/2020 | 14:07 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 242€ | Objectif : 258.6€ | Stop : 233.7€ | Seuil d'invalidation : 224.7€ | Potentiel : 6.86% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 242 € pour viser les 258.6 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Sous-secteur Réassurance immobilière et domestique Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MUENCHENER RUECKVERSICHERUN.. -8.52% 39 072 HANNOVER RÜCK SE -8.71% 21 989 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. -7.02% 9 261 EVEREST RE GROUP, LTD. -20.32% 8 949 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.. -79.02% 1 477 - WATFORD HOLDINGS LTD. -32.19% 339

Données financières EUR USD CA 2020 52 686 M 60 979 M - Résultat net 2020 1 807 M 2 092 M - Dette nette 2020 - - - PER 2020 18,9x Rendement 2020 4,10% Capitalisation 33 708 M 39 072 M - VE / CA 2019 Capi. / CA 2020 0,64x Nbr Employés 39 641 Flottant 95,1% Prochain événement sur MUENCHENER RUECKVERSICHERU 06/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 237,31 € Dernier Cours de Cloture 240,60 € Ecart / Objectif Haut 27,2% Ecart / Objectif Moyen -1,37% Ecart / Objectif Bas -23,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Joachim Wenning Chairman-Management Board Nikolaus von Bomhard Chairman-Supervisory Board Christoph Jurecka Chief Financial Officer Frank Fassin Independent Member-Supervisory Board Benita Ferrero-Waldner Independent Member-Supervisory Board