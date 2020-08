Munich Re : Jefferies, à l'achat, remonte sa cible

10/08/2020 | 15:27

L'analyste Jefferies confirme ce lundi sa recommandation 'Achat' sur le titre Munich Re, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 230 à 235 euros.



'Bien que le consensus ait été déçu que la solvabilité de Munich Re soit à la fois plus faible et n'inclue pas de provision pour de futurs sinistres, nous sommes plus optimistes, car le ratio était en ligne avec nos prévisions. (...) Nous apprécions également les primes, dont la croissance continue de nous surprendre, nous incitant à relever nos prévisions', commente le broker.



