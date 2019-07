Munich Re : Jefferies dégrade sa position

22/07/2019 | 14:25

Jefferies dégrade sa position sur Munich Re de 'conserver' à 'sous-performance' et ramène son objectif de cours de 208 à 193 euros, avec des estimations de BPA rehaussée de 10% pour 2019, mais réduites de 11% pour 2020 et de 15% pour 2021.



'Peu de catastrophes naturelles, des libérations de réserves élevées et de nombreux gains en capitaux ont fondé un deuxième trimestre idéal', reconnait le broker, après les résultats préliminaires du réassureur bavarois en fin de semaine dernière.



'Bien que la terre soit stable et que le ciel soit dégagé, les fondements financiers et les perspectives de bénéfices de Munich Re laissent encore beaucoup à désirer, avec des pressions venant de rendements bas', prévient-il toutefois dans sa note de recherche.



