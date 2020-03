Munich Re : Jefferies n'est plus à 'sous-performance'

04/03/2020 | 14:15

Jefferies relève son opinion sur Munich Re de 'sous-performance' à 'conserver' et son objectif de cours de 197 à 215 euros, alors que 'le marché continue de négliger l'impact négatif de rendements bas de façon persistante, ce à quoi (il) ne peut s'opposer'.



'Avec un ratio de solvabilité II de 237%, Munich Re a surpassé nos attentes de capital en 2019, en partie en optant pour l'application de l'Ajustement Volatilité pour la première fois', note par ailleurs le broker dans sa note de recherche.



