Munich Re : Oddo reste neutre après impact du Covid-19

08/05/2020 | 12:20

L'analyste Oddo BHF confirme ce vendredi sa recommandation 'neutre' sur le titre Munich Re, après un résultat net au T1 'marqué par un premier impact lié au Covid-19'.



'Nous maintenons notre recommandation Neutre sur le titre, qui offre un potentiel d'appréciation limité (...). Munich Re reste très solide et pourra bénéficier de la poursuite des hausses de prix, mais il sera encore impacté sur les prochains trimestres par le COVID-19 et son impact économique', explique le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 205 euros.



