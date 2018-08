MUNICH RE : en repli après ses résultats trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Munich Re perd 3,28% à 181,60 euros après la publication des résultats du deuxième trimestre. Le concurrent de Scor a enregistré un bénéfice net en repli de 0,6% à 728 millions d’euros, pourtant supérieur au consensus Reuters s’élevant à 687 millions d’euros. Son résultat opérationnel a, lui, baissé de 13,7% à 997 millions d'euros pour des revenus en recul de 5,2% à 11,19 milliards d'euros. Le repli est ramené à 1,2%, hors impact des changes.Son activité de réassurance dommages, qui est la plus importante du groupe, a affiché un ratio combiné de 102% contre 93,9%, un an plus tôt, sachant qu'un ratio supérieur à 100 signale une activité en pertes. La société a souffert d'importants sinistres plus élevés que prévu et des sinistres provoqués par les hommes plus importants qu'anticipé.S'agissant de sa solidité financière, Munich Re annonce un ratio Solvency II de 250%, en amélioration de six points depuis le début de l'année.Enfin, le réassureur considère être sur la bonne voie pour atteindre un bénéfice net compris entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros cette année.