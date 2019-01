Muenchener Rueckversicherung : La valeur du jour en Europe - MUNICH RE chiffre à 160 milliards de dollars les pertes dues aux catastrophes naturelles en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quelques jours après la fin de l’année 2018, l’heure est au bilan pour les compagnies d’assurance. Si les pertes dues aux catastrophes naturelles l’année dernière sont plus faibles qu’en 2017, 160 milliards de dollars contre 350 milliards de dollars, elles restent cependant supérieures à la moyenne corrigée de l'inflation au cours des 30 dernières années (140 milliards de dollars), selon Munich Re. 2018 est la quatrième année la plus dévastatrice de tous les temps.Avec 80 milliards de dollars, les pertes assurées ont été nettement supérieures à la moyenne corrigée de l'inflation au cours des 30 dernières années (41 milliards de dollars), mais restent inférieures aux chiffres record de l'année dernière (140 milliards de dollars).Les catastrophes naturelles les plus coûteuses se sont produites aux États-Unis et notamment en Californie. Un incendie de forêt a généré 16,5 milliards de dollars de pertes globales et 12,5 milliards de dollars de pertes assurées. De son côté, l'ouragan Michael a enregistré des pertes globales de 16 milliards de dollars et 10 milliards de dollars de pertes assurées.Par ailleurs, la sécheresse persistante qui a causé d'importantes pertes agricoles et de nombreux incendies de forêt a été la catastrophe naturelle la plus coûteuse sur le continent européen. Les pertes directes se sont élevées à 3,9 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros), dont une faible proportion seulement a été assurée. Les bas niveaux d'eau de nombreux cours d'eau pendant une bonne partie de l'automne ont eu des répercussions sur le trafic fluvial et donc aussi sur le transport de marchandises et l'économie.S'agissant du bilan humain, 10 400 personnes ont perdu la vie en 2018 à la suite de catastrophes naturelles. Une diminution a néanmoins été constatée par rapport à la moyenne de 53 000 décès enregistrés au cours des 30 dernières années. "Cette tendance à long terme indique clairement que, d'un point de vue mondial, les mesures de protection de la vie humaine commencent à porter leurs fruits", analyse le réassureur allemand.En détail, la catastrophe la plus meurtrière de 2018 a été un tsunami de sept mètres qui a pris la ville indonésienne de Palu par surprise le 28 septembre à la suite d'un tremblement de terre. Des milliers de bâtiments ont été détruits et 2 100 personnes ont été tuées.Un autre tsunami a frappé les régions côtières de Sumatra et de Java - îles d'Indonésie - dans la soirée du 22 décembre. Au moins 400 personnes sont mortes."Compte tenu de la fréquence accrue des sinistres inhabituels et des liens possibles entre eux, les assureurs doivent examiner si les événements de 2018 étaient déjà sur le radar de leurs modèles ou s'ils doivent réaligner leurs stratégies de gestion des risques et de souscription", a déclaré Torsten Jeworrek, membre du conseil d'administration chez Munich Re.