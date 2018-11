Muenchener Rueckversicherung : Le réassureur Munich Re renoue avec le bénéfice au 3e trimestre

Le bénéfice net du groupe allemand s'est établi à 483 millions d'euros, contre une perte de 1,44 milliard d'euros un an plus tôt et un consensus de 456 millions d'euros.

"Ce solide troisième trimestre nous met en position d'atteindre notre objectif pour 2018 malgré une série de catastrophes naturelles importantes qui se poursuivent au quatrième trimestre", a déclaré le directeur financier, Jörg Schneider.

Munich Re vise un bénéfice en 2018 compris entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros.

Le groupe a renoué avec la rentabilité en dépit d'une série de catastrophes naturelles au troisième trimestre, notamment l'ouragan Florence aux Etats-Unis et le typhon Jebi au Japon.

En dépit de ces éléments, Munich Re, comme le secteur de l'assurance en général, se remet d'une série d'ouragans, d'incendies et de séismes qui avaient frappé l'Amérique du Nord en 2017, année qui s'est révélée la plus coûteuse pour les assureurs.

La concurrence empêche les réassureurs de trop augmenter les tarifs qu'ils facturent aux assureurs.

Le ratio combiné, une mesure type de la rentabilité d'un assureur, s'est établi à 100,7% au troisième trimestre contre 160,9% il y a un an.

Munich Re a dit qu'"il était bien parti" pour dégager un ratio de 97% sur l'ensemble de l'année 2018.

En deçà de 100, ce ratio combiné indique que l'assureur est rentable.

Le titre reculait légèrement dans les premiers échanges en Bourse de Francfort.

(Tom Sims; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)