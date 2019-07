Munich Re : bien orienté après son résultat préliminaire

19/07/2019 | 10:05

Munich Re s'adjuge 2,2% à Francfort, suite à l'annonce par le réassureur bavarois d'un résultat consolidé de l'ordre d'un milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2019, selon son estimation préliminaire.



'Ceci est principalement attribuable à de faibles dépenses en pertes majeures et à des libérations de réserves élevées pour pertes basiques dans la réassurance des années précédentes', explique le groupe.



'En raison de l'incertitude usuelle concernant les développements dans les pertes majeures et sur les marchés de capitaux durant le reste de l'année', Munich Re maintient son objectif 2019 d'un résultat consolidé de 2,5 milliards.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.