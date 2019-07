Munich Re : dans le rouge avec une dégradation de broker

22/07/2019 | 14:08

A contre-courant du DAX (+0,2%), Munich Re recule de 1,3% à Francfort sur fond d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 208 à 193 euros.



'Bien que la terre soit stable et que le ciel soit dégagé, les fondements financiers et les perspectives de bénéfices de Munich Re laissent encore beaucoup à désirer, avec des pressions venant de rendements bas', affirme le broker dans sa note sur le réassureur bavarois.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.