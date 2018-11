Munich Re : en léger repli après ses trimestriels

07/11/2018 | 13:27

Munich Re recule de 0,4% à Francfort, suite à la publication d'un bénéfice trimestriel de plus d'un milliard d'euros, malgré les pertes occasionnées par le typhon Jebi aux Philippines et l'ouragan Florence aux Etats-Unis, qui ont coûté 300 millions chacun.



Le réassureur bavarois a engrangé un profit opérationnel de 1,04 milliard d'euros sur son troisième trimestre, à comparer à une perte de 1,7 milliard sur la même période en 2017, et se dit en bonne voie d'atteindre son objectif de profit annuel.



Munich Re affiche donc sa confiance en dépit d'une 'série de catastrophes naturelles majeures qui se poursuit au quatrième trimestre', avec notamment l'ouragan Michael et le typhon Trami qui devraient impacter le profit de la période d'environ 350 millions d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.