Munich Re : le bénéfice net en hausse en 2019

28/02/2020 | 09:57

Le groupe Munich Re publie ce matin un bénéfice de 2,7 milliards d'euros au titre de l'année passée, un résultat supérieur de 200 millions d'euros à ses prévisions, et à comparer à 2,27 milliards en 2018.



Le réassureur bavarois, sous réserve d'approbation par le conseil de surveillance et l'assemblée générale, versera à ses actionnaires un dividende de 9,80 euros par action au titre de 2019, en hausse en comparaison annuelle.



Ces solides résultats n'empêchent pas le titre de reculer ce matin (-5%), comme, du reste, l'ensemble de la Bourse de Francfort (-3,3%).



