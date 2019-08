Munich Re : meilleur bénéfice trimestriel en quatre ans

07/08/2019 | 11:17

Munich Re a déclaré mercredi avoir dégagé au deuxième trimestre son meilleur bénéfice en quatre ans et confirmé dans la foulée ses objectifs pour l'exercice 2019.



Le réassureur allemand a fait état ce matin d'un bénéfice net de 993 millions d'euros pour les trois mois clos fin juin, un chiffre à comparer avec un profit de 728 millions d'euros au deuxième trimestre 2018.



Son résultat d'exploitation a lui aussi bondi, passant à près de 1,6 milliard d'euros contre 1 milliard d'euros un an auparavant, sur la base de primes brutes en hausse de 5,5% à 11,8 milliards d'euros.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir bénéficié de l'absence de pertes majeures liées à des catastrophes naturelles.



Munich Re en a profité pour confirmer son objectif d'un résultat consolidé de l'ordre de 2,5 milliards d'euros en 2019.



Le titre Munich Re avance actuellement de 1,3% à 212,7 euros à la Bourse de Francfort, alors que l'indice DAX 30 progresse, lui, de 1,1%.



