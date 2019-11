Munich Re : relèvement de prévisions pour 2019

07/11/2019 | 13:37

Munich Re cède 0,5% à Francfort, bien que le réassureur bavarois s'attende désormais à dépasser son objectif de 2,5 milliards d'euros de profit annuel, pour des volumes de primes attendus à plus de 49 milliards d'euros.



Au troisième trimestre, il a engrangé un bénéfice net en progression de 79% à 865 millions d'euros, et ce malgré les pertes liées à l'ouragan Dorian et au typhon Faxai, tandis que ses primes brutes souscrites se sont accrues de 7,4% à plus de 13,7 milliards.



