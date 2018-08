Mulberry : avertit sur ses bénéfices, l'action chute

LONDRES, 20 août (Reuters) - Le fabricant britannique de sacs à main de luxe Mulberry chute en Bourse de Londres lundi après avoir annoncé que son bénéfice annuel risquait de souffrir de ses difficultés sur le marché britannique, avec entre autres le placement en redressement judiciaire des grands magasins House of Fraser.

L'action perd 17,58% à 457,60 pence à 08h25 GMT, portant à plus de 55% son recul depuis le début de l'année pour tomber à son plus bas niveau depuis 2010.

Dans un communiqué publié avant l'ouverture, Mulberry explique que les difficultés de la chaîne de grands magasins House of Fraser, dans laquelle il détient 21 concessions, vont lui coûter trois millions de livres (3,35 millions d'euros). "Depuis la dernière publication du groupe en juin 2018, le marché britannique est resté difficile et les ventes dans les magasins House of Fraser ont été particulièrement affectées", ajoute-t-il.

"Si les tendances de ventes au Royaume-Uni se prolongent durant la période clé du deuxième semestre de l'exercice, le bénéfice du groupe sur l'ensemble de l'année sera sensiblement réduit."

Mulberry précise que l'activité hors du Royaume-Uni reste globalement conforme à ses prévisions et sa trésorerie solide.

House of Fraser a été racheté au début du mois par le distributeur spécialisé Sports Direct pour 90 millions de livres à la suite de l'échec d'un plan de sauvetage soutenu par le groupe chinois C.banner.

Selon la presse, Sports Direct a l'intention de ne payer aux fournisseurs et aux concessionnaires que les marchandises vendues depuis qu'il a repris la société.

Mulberry était valorisé 341 millions de livres au cours de clôture de vendredi (569 pence).

(Paul Sandle, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MULBERRY GROUP PLC -14.76% 490 -46.07% SPORTS DIRECT INTERNATIONAL 1.04% 388.1 1.88%