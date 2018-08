Mulberry : plonge avec un avertissement sur résultat

20/08/2018 | 11:02

Mulberry plonge de près de 27% à Londres, sanctionné à la suite du lancement d'un avertissement sur résultat en raison de la mise en redressement judiciaire de House of Frasier et de l'acquisition sélective d'actifs par Sports Direct International.



La maison de maroquinerie, qui opère 21 concessions dans des magasins House of Frasier, s'attend à enregistrer pour trois millions de livres sterling de coûts exceptionnels dans ses comptes semestriels au 30 septembre prochain.



'Si la dynamique des ventes au Royaume Uni se poursuit durant la période clé du second semestre comptable, le profit du groupe sur l'ensemble de l'exercice s'en trouvera significativement réduit', prévient l'entreprise.



